Congo-Brazzaville: Transformation digitale - Osiane 2023 s'ouvre mardi à Brazzaville

La septième édition du Salon international de la Tech et de l'Innovation de l'Afrique centrale, dénommé́ Osiane, s'ouvre le 25 avril, au Palais de congrès, à Brazzaville, sur le thème « Innovons pour progresser ».

Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, Osiane réunira les agences de développement de l'économie numérique de l'Afrique centrale, les régulateurs de la sous-région, les opérateurs internet et des télécoms, acteurs de la Poste, de l'économie Fintech Bassin du Congo, les décideurs, les startups et porteurs de projets, principaux usagers de la tech et de l'innovation.

L'édition 2023, baptisée Kumisa, vise principalement à promouvoir toutes les initiatives technologiques et leurs usages concrets. Elle se veut être une plateforme de rencontres entre les fournisseurs de services et produits numériques et les acteurs économiques de tous les domaines.

Organisé par l'ONG Pratic que dirige Luc Missidimabazi avec le soutien de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arpce), Osiane impulse une dynamique nouvelle dans cette zone d'Afrique centrale en favorisant les interactions entre les différents acteurs aptes à mener la réflexion sur les défis, les opportunités et les bonnes pratiques engendrées par la révolution numérique et la transformation digitale.

Cette nouvelle édition laisse entrevoir une réelle progression dans différents secteurs d'activité́ du secteur public et privé grâce à un programme étoffé allant de conférences aux ateliers de formation, masters class, tours de table des talks et des challenges récompensant les meilleures innovations du Bassin du Congo. Un ensemble d'activités reparti en cinq villages dont : Village Start-up Osiane (VISO), Village Fintech Osiane (VIFO), Village E-gov Osiane (VIGO), Village Tech Osiane (VITO), Village Industrie Créatives et Culturelles Osiane (VICO).

Le salon annonce 130 intervenants dont plusieurs ministres et hauts dirigeants venus de sept pays du Bassin du Congo, sur des thématiques alliant innovation digitale et progrès. A ce sujet d'ailleurs Louis-Marc Sakala, directeur général de l'Arpce et coorganisateur du salon, estime qu'il « s'agit d'identifier tous les axes stratégiques profitables à la conciliation du couple digital et innovation au service du progrès. Car à l'heure où la résilience des organisations est mise à rude épreuve, il est essentiel que l'innovation s'accroche à des objectifs sociétalement responsables ».

Cette année Osiane met le défi de recevoir plus de 15.000 visiteurs et compte 130 exposants éparpillés en zones thématiques. Dans sa volonté́ de promouvoir et d'accompagner les startups des métiers du numérique, l'édition 2023 remettra des prix à l'issue du Challenge VISO : la participation de ces startups à Vivatech à Paris en juin prochain et à CES à Las Vegas en janvier 2024.

Organisé chaque année depuis 2017, le salon Osiane croit que le numérique doit être un levier de transformation globale de la société et de l'action publique, au-delà de la sphère technologique et économique. C'est dans l'élan de promouvoir davantage les acteurs et leurs innovations, mais surtout de rechercher de meilleures convergences autour de ces technologies transversales que se situe l'engagement du salon à soutenir les réflexions sur la manière dont la sous-région d'Afrique centrale doit repenser ses transformations durables.