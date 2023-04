Ile Maurice: Faux permis de conduire - Ne pas se laisser piéger

Après qu'un jeune homme de 26 ans a été trouvé en possession d'un faux permis de conduire lors d'un contrôle routier le 10 avril, celui-ci a avoué avoir acheté ledit faux permis à Rs 10 000 sans passer de test de conduite. Après une enquête de la CID de Grand-Baie, il s'est avéré qu'un habitant de Cap-Malheureux aurait fabriqué plusieurs permis de conduire, vignettes d'assurance et certificats d'aptitude.

Sollicité sur la falsification du permis de conduire, Barlen Munusami, ex-sergent de police et spécialiste en sécurité routière, relève que le problème de faux permis de conduire ne date pas d'hier et cela pour tout type de véhicule. Sa signature a déjà été scannée et apposée surde faux permis de conduire, alors qu'il était affecté dans le passé à la Traffic Branch, rappelle-t-il. Il fait ressortir que le fait que le matériel utilisé pour fabriquerle permis de conduire est accessible, le format peut être reproduit sans difficulté et ouvre la porte à beaucoup pour faire des imitations.

Le format biométrique

Un faux permis peut coûter entre Rs 10 000 et Rs 20 000.«Si une personne a eu dix clients, ça fait déjà une belle somme. Une amende de Rs 10 000 n'est pas beaucoup par rapport au profit. Le business est lucratif et il y a la clientèle. Pour arrêter ce problème de faux permis, il faut lancer le format biométrique. Ce serait moins facile d'être faussé. C'est la solution idéale au problème de falsification du permis de conduire.» Un test de conduite peut être coûteux, difficile et on peut prendre plus de temps pour avoir le permis. Cela tente certaines personnes à payer pour l'avoir facilement et plus vite. De son expérience, l'ancien sergent de police relate que des chauffeurs avec un permis de private car et qui ont besoin d'un permis de bus, par exemple, pour leur travail, se tournent vers l'achat d'un faux permis.

Barlen Munusami souligne que du point de vue de la sécurité routière, cela ne représente pas un grand danger d'une part, car il se peut qu'une personne conduise très bien pratiquement mais ne peut pas passer le test oral pour obtenir le permis. D'autre part, précise-t-il, si la personne ne sait pas interpréter les panneaux de signalisation et ne connaît pas le Code de la route, elle conduit par habitude et non par observation et elle peut être ainsi un danger pour les autres usagers de la route. «Ce document peut paraître identique à un permis de conduire mais on saura tôt ou tard que c'est un faux. Soit si un policier voit la différence soit en cas de contravention ou d'accident impliquant une enquête, le nom du chauffeur sans permis ne sera pas affiché dans le registre du Licensing Officede laTraffic Branch.»Il lance un appel au public de faire très attention, de ne pas se laisser piéger et de passer le test de conduite.