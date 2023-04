Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Des positions des ADF signalées à l'ouest du groupement Bambuba Kisiki

La société civile d'Eringeti (Nord-Kivu) a alerté dimanche 23 avril sur des mouvements suspects et installations des présumés rebelles des ADF observés depuis lundi dernier à l'ouest du groupement de Bambuba Kisiki dans le territoire de Beni. Elle dit craindre le pire pour les agglomérations situées dans cette zone.

Bravo Vukulu, président honoraire et conseiller au sein de cette structure citoyenne, exhorte les autorités militaires à vite intervenir pour protéger la population :

« Nous alertons sur le mouvement et l'installation des positions des ADF dans la partie Ouest du groupement de Bambuba Kisiki plus précisément à Katwa Kasoya, à Mutweyi, Samboko. Tous ces village-là se situent à la frontière entre la province du Nord-Kivu et de l'Ituri. Mais sont des villages qui sont proches de l'agglomération de Eringeti. Et souvent quand l'ennemi s'installe dans ces positions-là, c'est l'agglomération d'Eringeti, Mayimoya, Amboko Tchanitchani, Ndalya, Luna et une partie de Oicha et Mamove qui sont touchées directement".

Il demande au commandant des opérations militaires Sokola à venir mener des opérations dans ce coin ; "puisque depuis que les opérations ont commencé, on n'en a jamais eu dans cette partie de la République. C'est le seul lieu où l'ennemi vient se concentrer toujours quand il veut déstabiliser les agglomérations précitées ».

Tous les efforts déployés par Radio Okapi pour avoir la version des autorités militaires n'ont pas abouti.