Afrique: LDC CAF / Miloud Hamdi (Coach JSK) - « Une grosse déception, un but gag »

Au sortir de la défaite décevante de la JS Kabylie face à l'Espérance de Tunis, Miloud Hamdi s'est montré aussi agacé que revanchard en conférence de presse.

Face à l'Espérance Sportive de Tunis, l'équipe de Miloud Hamdi a montré un très beau visage avant d'encaisser un but incompréhensible. Sur une touche, Hammouda est complètement seul et peut donc tranquillement conclure face au gardien.

« Une grosse déception, un but gag, un but où l'on a été trop naïfs. On a fait une bonne première mi-temps, nous étions tactiquement en place, avec une belle action de Bounechfa sur un très bon ballon de Boualia, et le gardien fait un bon arrêt. À la mi-temps, on a mis en place un plan de jeu nouveau pour cette équipe parce qu'on avait vu leurs faiblesses.

Malheureusement, le but encaissé pratiquement en début de seconde période nous coupe les jambes. (...) J'aurais préféré prendre un but sur une attaque placée (...) mais pas un but comme ça. On l'a perdu nous ce match, ce n'est pas l'Espérance de Tunis qui l'a gagné », a laissé entendre l'entraîneur de la formation algérienne.