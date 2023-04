Afrique: Une économie centrée sur l'humain

La 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire (ESS) aura lieu à Dakar (Sénégal) du 1er au 6 mai.

Cette rencontre s'inscrit dans un momentum favorable à la reconnaissance et au renforcement de l'ESS comme modèle de développement incontournable pour répondre aux défis sociaux et environnementaux auxquels l'Afrique doit faire face.

Le Forum réunira des élus et dirigeants du monde entier, des experts internationaux, des agences de développement qui s'engageront à promouvoir cette nouvelle économie centrée sur l'humain et le respect de l'environnement, outil indispensable à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable.

'Même si le concept paraît encore nouveau pour certains au Togo, notre pays n'en est pourtant pas un novice. C'est une pratique dont les bases légales ont été lancées depuis des années par les autorités togolaises', explique Anani Mawuko Ekuhoho, spécialiste en ESS.

Bien que l'ESS soit un concept relativement nouveau pour la plupart des Etats membres de l'Union africaine, de nombreux gouvernements soutiennent certaines de ses dimensions et plusieurs ont élaboré des cadres politiques et juridiques pour promouvoir le secteur.

Une délégation togolaise participera à la rencontre de Dakar.