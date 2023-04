Afrique du Sud: La nécessité d'enregistrer les succès historiques en renforçant la justice transitionnelle et le dialogue national - M.Demeke

Addis Ababa le — Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a déclaré que les efforts déployés pour mettre en oeuvre l'accord de paix de Pretoria devraient être accélérés par le renforcement des activités de justice transitionnelle et de dialogue national afin d'enregistrer des succès historiques.

Une manifestation s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba sur le thème "Assez de guerre, soutenons la paix" afin d'honorer et de reconnaître ceux qui ont contribué à faire de l'accord de paix de Pretoria une réalité.

À cette occasion, M. Demeke a déclaré que la mise en oeuvre de l'accord de paix était encourageante.

La guerre a causé un certain nombre de dommages à l'Éthiopie et à son peuple et a détruit l'espoir des jeunes, a déclaré M. Demeke, soulignant la nécessité de relever les défis auxquels nous avons été confrontés en apportant des solutions nationales à l'unisson et en collaboration.

Il a également souligné la nécessité d'accélérer les efforts déployés pour mettre en oeuvre l'accord de paix en renforçant les activités de la justice transitionnelle et du dialogue national en vue d'enregistrer des succès historiques.

Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères a appelé tout le monde à prêcher la paix, l'unité et le développement afin de mettre en oeuvre l'accord de paix, de sortir le pays du conflit et d'assurer la paix et la sécurité de la population.