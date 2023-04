Sénégal: AS Monaco - Krépin Diatta dépité après la défaite contre le RC Lens

Sale temps pour Krépin Diatta et l'AS Monaco samedi soir. Alors qu'ils devaient gagner sur la pelouse du RC Lens pour, si possible, revenir à hauteur de l'Olympique de Marseille, le Sénégalais et ses coéquipiers se sont plutôt lourdement inclinés (3-0) à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1.

Une rencontre complètement ratée pour le club du Rocher et qui a logiquement déçu Krépin Diatta.

« On n'a pas été présents. On n'a pas été l'équipe qui a joué le week-end dernier. Bien sûr je suis en colère, on avait à coeur de bien faire, de faire un bon match. Il n'y avait rien qui était coordonné. Durant la saison, on a montré beaucoup de choses positives. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas été l'équipe qui a montré ce qu'elle a montré la semaine dernière. Ça fait mal de perdre ce match, mais il nous en reste encore six. Donc, il va falloir montrer un autre visage, si on veut vraiment aller chercher les places. Parce que si on continue comme ça, je ne pense pas que ce sera positif pour nous », a estimé le Sénégalais en zone mixte, dans des propos relayés par Maxifoot.

Avec cette défaite, l'AS Monaco reste à la quatrième place avec 61 points.