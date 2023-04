Congo-Kinshasa: Bandundu - L'autorité islamique appelle à la paix, l'amour et au pardon entre communautés

Le missionnaire islamique régional de Bandundu, Farid Arid Ahmed Bhatti a lancé un message de paix et d'amour entre toutes les communautés, tout en condamnant les violences observées dans certaines régions de la RDC. Farid Arid Ahmed Bhatti a lancé ce message, vendredi 21 avril, au cours des festivités marquant la clôture du mois de ramadan.

Après adoration et prière, les croyants musulmans ont partagé ensemble un repas au siège de la communauté située dans la commune de Basoko.

Pour marquer leur joie et amour du prochain comme le recommande Allah, ils ont distribué des produits alimentaires et autres produits de première nécessité à environ 6000 démunis et à 450 détenus de la prison centrale du cinquantenaire de Bandundu.

A cette occasion, le missionnaire régional de Bandundu, Farid Ahmed a lancé un message de paix, de réconciliation et de partage :

« L'Islam est notre religion qui est en train de donner le message de la paix et de l'amour du prochain. Que nous restions ensemble, même si vous êtes chrétien, ou musulman ou athée, restons ensemble avec paix et amour. Malheureusement ici nous voyons parfois le problème de racisme, des tribus qui sont en train de se bagarrer entre eux. Et après, ils sont en train d'adorer le même Dieu. Alors que notre Dieu c'est un seul Dieu, et nous habitons le même pays, les mêmes villages, mais pourquoi il y a des bagarres, il y a le dérangement, la religion nous enseigne l'amour et la fraternité ».