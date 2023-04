Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Inauguration des travaux de construction de l'aérogare de l'aéroport de Bipemba

Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a procédé samedi 22 avril, à la pose de la première pierre pour les travaux de construction et d'équipement de l'aérogare passagers de l'aéroport de Bipemba à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Ces travaux sont co-financés par la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement de la RDC dans le cadre de la 2eme phase du projet priorité de sécurité aérienne à hauteur de plus de 120 millions dollars américains, repartis pour les aéroports de trois villes :

Kindu

Kisangani

Mbuji-Mayi.

L'aérogare de l'aéroport de Bipemba sera construite pendant 24 mois par l'entreprise AL-ONE Bulders construction.

Au cours de la cérémonie, le Directeur Général intérimaire de la Régie des voies aériennes (RVA) a décrit les travaux qui seront effectués :

"Le terminal sera composé de deux circuits dont l'un pour les arrivées et l'autre pour le départ, entièrement séparé l'un de l'autre, et ce dans le respect des règlements nationaux et internationaux en matière de sureté aéroportuaires. Pour ses besoins en énergie électriques, le bâtiment sera doté d'une cabine basse tension équipée des transformateurs de 800 KVA. En ce qui concerne son fonctionnement, l'aérogare sera dotée de tous les équipements d'un système aéroportuaire moderne".

Le responsable de l'entreprise AL-ONE Bulders Construction, qui va exécuter les travaux, a assuré que la construction de cette aérogare va changer l'image de la ville:

"C'est donc l'occasion pour moi de souhaiter que nous passions de la phase de rattrapage des infrastructures dégradées au stade de la construction d'un véritable métropole moderne à l'image de la richesse de son sous-sol".

Le lancement des travaux de construction de l'aérogare intervient une année et demie après celui des travaux de réhabilitation et modernisation de l'aéroport de Bipemba.