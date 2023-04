Afrique: Soudan - Une pause dans les combats est nécessaire pour acheminer des fournitures médicales

communiqué de presse

Déclaration de Mirjana Spoljaric, présidente du Comité international de la Croix-Rouge

« Depuis une semaine, le monde assiste avec horreur aux effroyables scènes de violence et aux effusions de sang dans lesquelles baigne le Soudan. Lorsque les combats font rage dans des zones résidentielles, ce sont les civils qui paient le plus lourd tribut.

« Je suis profondément préoccupée par l'ampleur des souffrances de la population civile à Khartoum et dans d'autres régions du pays. Chaque jour, des habitants appellent mes collègues au Soudan pour qu'ils les aident à échapper à la violence. Des familles sont déchirées et les habitants obligés de se terrer chez eux commencent à manquer de nourriture et d'eau. Les belligérants doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre les civils à l'abri du danger.

« La souffrance est aggravée par le fait que le CICR n'a pas pu acheminer l'aide aux personnes qui en ont le plus besoin, les parties n'ayant pas fourni les garanties de sécurité nécessaires. Cette situation ne peut plus durer. Nous implorons les parties d'accorder au CICR un accès humanitaire immédiat et sans entrave pour venir en aide aux civils soudanais en détresse. Ceci n'est pas une option, mais une obligation légale imposée par le droit international humanitaire.

« La semaine dernière, nous avons livré des fournitures médicales aux hôpitaux d'El Fasher et de Zalingei au Darfour, dans l'ouest du pays, pour soigner les personnes blessées lors des combats. Mais il faut faire plus, et tout de suite. Les volontaires du Croissant-Rouge soudanais prodiguent les premiers secours dans les dispensaires et les hôpitaux de Khartoum, de Merowe et du Darfour, mais ils ont besoin de matériel.

Notre priorité à l'heure actuelle est de soutenir davantage d'hôpitaux sur le plan médical et d'essayer de remettre en état leurs réseaux d'eau et d'électricité. Nous sommes prêts à acheminer plus de fournitures dès qu'une pause sera observée dans les combats.

« Ces prochains jours, les familles du monde entier se réuniront pour fêter l'Aïd el-Fitr. Cela devrait être un moment de joie et de célébration. Personne ne veut voir la violence meurtrière se poursuivre ou se transformer en une crise prolongée bien plus grave encore. Ce dont la population a besoin maintenant, c'est d'une pause significative dans les hostilités pour que l'aide humanitaire puisse être acheminée et que les civils puissent se mettre en lieu sûr. »

Notes à l'intention des rédactions :

Présent au Soudan depuis 1978, le CICR vient en aide aux personnes touchées par le conflit dans la région du Darfour et les États du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Actuellement, les activités qu'il mène à travers le pays, en étroite coopération avec le Croissant-Rouge soudanais, consistent entre autres à fournir aux hôpitaux et autres structures de santé du matériel et des articles médicaux, à améliorer l'accès de la population à l'eau potable en collaboration avec les services des eaux locaux, et à aider les autorités à répondre aux besoins de réadaptation physique des personnes handicapées.