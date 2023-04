Afrique: Nouvelle distinction pour Dr Michel Kodom et d'autres Togolais

Spécialiste en médecine interne, maladie infectieuse et journalisme médical, Dr Serge Michel KODOM a marqué tout l'espace Cedeao par son engagement sur le plan social et santé. Une nouvelle distinction vient encore de lui être décernée, et cette fois-ci c'est de la part du forum des directeurs de publication de l'espace Cedeao (FODIP-Cedeao).

Les impacts des multiples missions médico-chirurgicales menées dans tout le pays par l'association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique (AIMES-AFRIQUE) dont est porteur Dr KODOM ne sont plus à démontrer.

Membre actif de l'ordre national des médecins du Togo (ONMT) et médecin agréé près les cours et tribunaux du Togo, le patron de la clinique international Dr KODOM est aussi connu pour la promotion de la musique togolaise en sa qualité de producteur du groupe Toofan.

C'est autant d'actions qui lui ont valu cet honneur le samedi dernier lors d'une grande soirée tenue à Lomé par le FODIP-Cedeao.

« Personnellement, je suis très content de savoir que les journalistes aussi s'organisent pour primer les acteurs de développement de notre espace Cedeao. Nous savons la force des journalistes à pouvoir accompagner toutes les politiques de développement et j'ai foi que vous saurez vous organiser pour tenir dans le temps et faire de cet événement un des plus grands de notre espace voire toute l'Afrique », a déclaré l'impétrant.

D'autres Togolais ont également été distingués lors de la soirée pour la même raison, dont Enselme GOUTHON pour ses actions dans la promotion des filières café et cacao au Togo. Du secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao du Togo, il est passé au poste de Président de l'ACRAM (Agence du café robusta d'Afrique et de Madagascar).

« Je tiens à remercier les jeunes porteurs de ce projet qui, au-delà de la manifestation de distinction, s'engagent dans la transformation structurelle et la gouvernance économique et sociale de notre espace Cedeao voire du continent africain. Nous dédions donc cette distinction aux plus hautes autorités du Togo sans lesquelles, le succès aujourd'hui engrangé ne peut être obtenu. C'est une démarche salutaire et à encourager. Le début de toute chose est difficile, vous avez mis les pieds dans l'étrier, et je crois que par la grâce ils avanceront », a déclaré le représentant de M. Gouthon lors de la cérémonie.

Au total, il s'agit d'une liste de 23 personnalités relevant de diverses catégories comme énergie, religion, santé, social, sécurité, économie, équipements de construction, industrie, diplomatie et autres. Ils ont été retenus après avis de la population, avis de leur propre environnement immédiat, et les impacts de leurs actions sur le terrain.

Dans la foulée, l'on distingue également le Béninois Jacob DOUVI, 1er adjoint au maire de la commune d'Aplahoué depuis 2020. Homme de conviction, il est également le promoteur du "Prix d'excellence Jacob DOUVI", qui récompense depuis 5 ans les élèves méritants aux différents examens de sa commune. Il assiste et finance la formation de certaines jeunes de ladite commune jusqu'à leur épanouissement. Les artistes et musiciens ainsi que les personnes handicapées bénéficient également de sa magnanimité.

« Je demanderai à Dieu de bénir et valoriser aussi ces jeunes qui ont pensé reconnaître le travail que font les autres dans leurs coins pour le développement ensemble », a très succinctement indiqué Jacob DOUVI en prenant sa distinction.

Satisfait de de cette première édition qui n'a pu toucher que les pays comme Mali, Niger, Bénin, Togo, Burkina-Faso, le FODIP-Cedeao s'est engagé à perpétuer cette initiative de reconnaissance aux acteurs de développement avec une extension sur tous les 16 pays membres de la Cedeao.

Au même moment, le combat sera mené pour une amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias de l'espace Cedeao.

« FOFIP-Cedeao veut être un creuset pour tous les professionnels de l'espace afin de parler d'une seule et unique voix face aux enjeux de taille. En se donnant pour mission une véritable liberté de la presse dans la sous-région, il veut vraiment rendre si grand ce métier. Vous n'êtes pas sans savoir que la presse est appelée le 4ème pouvoir.

Mais, allez voir de près la vie de ces journalistes, cela ne reflète en rien ce pouvoir, bien au contraire, nous sommes tenus par les gouvernants. Nous faisons un métier noble, nous hissons les gens au sommet, mais nous -mêmes nous sommes des vulnérables », a noté François DJANDJO, président FODIP-Cedeao.

Existant depuis 5 ans, le FODIP-Cedeao ne compte qu'une trentaine d'adhérents. Et le choix de Lomé pour abriter cet événement n'est pas un hasard. Il était question de mobiliser davantage les directeurs de publications du Togo et des autres pays de la sous-région.