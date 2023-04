Burkina Faso: SNC 2023 - « Toutes les commissions sont pratiquement prêtes », le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité les chantiers au siège de la Semaine nationale de la culture (SNC), le 22 avril 2023 à Bobo-Dioulasso. En marge de cette visite, il est allé encourager l'Ensemble artistique de Bolomakoté qui doit faire une prestation à la cérémonie d'ouverture et a échangé avec le comité d'organisation sur l'état des préparatifs de la manifestation.

Le siège de la Semaine nationale de la culture (SNC) a fait peau neuve. Le bâtiment administratif a été relooké. Les stands d'exposition au nombre de 500 sont achevés et n'attendent que leurs attributaires. Les 70 hangars réservés aux buvettes ou bars sont presque achevés. A la date du 22 avril 2023, des femmes ont été mobilisées pour nettoyer le siège de la SNC afin de le rendre beaucoup plus propre. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité, le 22 avril 2023, ces différents chantiers et s'est dit satisfait du nouveau visage de la SNC.

« A une semaine de l'ouverture de la SNC, nous sommes satisfaits car les travaux sont achevés. Les bâtiments ont fière allure. Les stands sont déployés et tous cédés. Le visage a changé et côté infrastructure tout est prêt pour qu'il y ait une biennale de la culture à la hauteur de nos attentes », s'est réjoui Emmanuel Ouédraogo. Il a alors invité tous les acteurs à se mobiliser pour qu'on ait une SNC mémorable.

Des solutions urgentes aux difficultés résiduelles

Du siège de la SNC, le ministre en charge de la culture s'est rendu à Bolomakoté pour encourager l'Ensemble artistique du quartier qui doit faire une prestation à la cérémonie d'ouverture, le 29 avril 2023. Cette troupe est en plein préparatif et a fait voir au visiteur du jour un avant-gout de ce qui sera livré. Pour le ministre, l'échantillon laisse entrevoir l'émotion qu'on va voir à la cérémonie d'ouverture car les thématiques abordées sont en phase avec les enjeux de cette SNC, une édition de la résilience.

« Cette 20e édition de la SNC vise à montrer que le Burkina Faso est uni et indivisible et peut sortir de sa situation par l'arme de la culture », a-t-il soutenu. Il a encouragé la troupe et reste convaincu que le défi sera relevé. Le directeur artistique de l'Ensemble artistique de Bolomakoté, Yaya Ouattara, a rassuré le ministre que tout sera mis en oeuvre pour mériter la confiance placée à la troupe.

Et pour avoir le coeur net sur l'évolution des préparatifs de la SNC, le ministre a échangé avec les membres du comité d'organisation de la manifestation. Tour à tour, les 23 commissions ont fait à Emmanuel Ouédraogo, le niveau d'exécution des tâches à elles confiées. Le chef du département de la Communication a noté avec satisfaction qu'à une semaine, pratiquement toutes les commissions sont prêtes. « Les préparatifs sont achevés dans la plupart des commissions et on attend que les artistes et les festivaliers.

Il y a quand même quelques difficultés résiduelles. Des solutions seront rapidement apportées afin qu'à partir du 29 avril 2023, tout soit fin prêt pour non seulement la cérémonie d'ouverture, mais pour le bon déroulement de l'ensemble du programme officiel de la SNC », a rassuré Jean Emmanuel Ouédraogo.