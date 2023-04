Ile Maurice: Sensibilisation à l'environnement - Une compétition ouverte aux graphistes

«Design for climate action». C'est le concours de poster qu'à lancé , hier, Branditup Studio, ouvert aux designers. Leurs oeuvres doivent refléter leur sensibilité à la cause environnementale et au climat. Ce concours est organisé à l'occasion de la Journée de la Terre dont le thème cette année est : «Investir dans notre planète».

Pourquoi cette compétition ? Dipika Mathoora, fondatrice de Branditup Studio et graphiste depuis plus de 10 ans, explique : «Tout au long de l'histoire, les gens ont utilisé des affiches et des dessins pour agir. Le design est l'un des plus puissants vecteurs de changement.» Elle est ainsi convaincue que le design a le pouvoir de changer les choses s'il est utilisé de la bonne manière.

Le thème de la compétition est «Take action now». Le poster doit être réalisé en utilisant uniquement la technologie numérique. Il devrait inciter le public ciblé à prendre «des mesures audacieuses pour accélérer le changement vers un avenir vert, prospère et équitable, en reflétant les points de vue sur tout aspect de la crise climatique à laquelle l'humanité est confrontée, l'urgence de la crise et la gravité de ses conséquences».

Parmi les envois, quinze affiches seront présélectionnées et présentées sur différentes plateformes et une seule sera sélectionnée au final. Le gagnant remportera un prix de Rs 25 000. La date limite pour soumettre son poster est le 22 mai 2023 à 23 heures.