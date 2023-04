Maroc: Interpellation de sept individus soupçonnés de vol avec effraction à Kénitra

La préfecture de police de Kénitra a réagi à une vidéo publiée, mercredi soir, sur les réseaux sociaux montrant une bande d'individus commettre un vol avec effraction, à l'intérieur d'une voiture, dans le quartier "Taybiya" à Mehdia, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les recherches et investigations menées à la lumière de cette vidéo ont démontré qu'il s'agit d'une affaire répressive traitée par la brigade de police judiciaire relevant du district de police à Mehdia. Elles ont permis l'interpellation des mis en cause apparus sur l'enregistrement, en plus de deux autres individus soupçonnés de participer à ces actes criminels, précise-t-on de même source.

Les recherches qui se sont poursuivies dans le cadre de cette affaire ont révélé que les sept mis en cause, dont cinq mineurs, ont commis plusieurs vols similaires à l'intérieur de véhicules, en plus du vol d'une moto qui a été saisie lors des perquisitions menées par la police. Les prévenus majeurs ont été placés en garde à vue, tandis que les cinq mineurs ont été placés sous contrôle, à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, avant leur comparution devant la justice.