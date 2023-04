Maroc: Vient de paraître - 'L'ordre international actuel: quelles garanties pour la sécurité internationale ?', L'ouvrage référence de Malika Zakhnini

Malika Zakhnini, professeur universitaire et membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, a publié récemment un livre portant le titre : «L'ordre international actuel : quelles garanties pour la sécurité internationale?».

«Peut-être que la volonté de construire la sécurité collective est considérée comme le motif principal de la création d'une organisation internationale, que ce soit sous la Société des Nations, par le biais du Conseil de la Société des Nations, ou sous les Nations unies par le biais de son organe exécutif, le Conseil de sécurité.

Sachant que l'objectif principal est de protéger la sécurité et la stabilité, soit par le règlement pacifique des différends, comme le stipule le chapitre VI de la Charte des Nations unies, soit par des mesures pouvant être prises en cas de menace contre la paix et de survenance d'une agression, conformément au chapitre VII», a souligné Tajeddine Houssaini, professeur des relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat, dans la préface de cette importante étude.

Il a précisé que le livre de Malika Zakhnini sur la problématique de la sécurité dans le système international est une tentative sérieuse de déconstruire cette «problématique sempiternelle».

Cette étude «est une contribution sérieuse dans ce domaine. Après avoir étudié les déterminants du système international et le système de théories encadrant son dynamisme, elle s'est penchée sur les transformations que connaît le concept de sécurité collective, les risques et les crises qui y sont associés dont le plus dangereux est peut-être l'extinction de la civilisation humaine en cas d'utilisation d'armes nucléaires».

«Beaucoup pensaient que la mondialisation établirait le village planétaire, à travers la révolution des communications, l'effacement des frontières nationales, l'imbrication des chaînes de production et de distribution et les compétences de l'intelligence artificielle. Cependant, la présence constante de la guerre, sous toutes ses formes laides et dégoûtantes, et même si elle conduit au pessimisme et au désespoir, est une réalité qui pousse les chercheurs et les penseurs à rechercher les meilleurs moyens de résoudre cette problématique», a mis en avant Tajeddine Houssaini dans ladite préface.

Selon ce spécialiste des relations internationales, «la chercheuse a conclu, dans son étude, que le monde vit aujourd'hui au rythme de menaces sécuritaires sans limites, ce qui peut conduire à de graves déséquilibres dans les rapports de force régionaux et internationaux, tout en considérant, en fin de compte, que le rôle croissant de l'organisation internationale, des organisations non gouvernementales et des sociétés transnationales, et l'imbrication des moyens de communication peuvent tous conduire à l'établissement d'une humanité commune qui éradique la violence et établit le Gouvernement mondial tant souhaité».

Même si elle reconnaît que tout cela n'est qu'un «rêve utopique», Malika Zakhnini insiste, néanmoins, sur le fait que « la conjoncture actuelle exige une réforme en apportant de véritables redéfinitions du système international d'une manière qui ne se limite pas aux intérêts des pays libéraux bénéficiant de l'ancien système, mais plutôt d'une manière qui sert les intérêts de tous et éloigne le spectre de la guerre planant sur la communauté internationale».