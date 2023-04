Maroc: Lancement d'appels à projets pour la subvention des associations, instances culturelles, syndicats artistiques, festivals et manifestations culturelles pour 2023

Le ministère de Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture, a annoncé le lancement d'appels à projets pour la subvention des associations et instances culturelles, syndicats artistiques, festivals et manifestations culturelles et artistiques au titre de l'année 2023.

Le programme émane de la volonté de soutenir les efforts des acteurs culturels, notamment la société civile, les syndicats artistiques, les institutions organisatrices d'événements et de festivals et les start-up pour la mise en oeuvre de leurs projets culturels ainsi que le renforcement de leurs rôles en matière de médiation de la scène culturelle, locale, régionale, nationale et internationale, mais aussi pour l'encadrement des pratiques culturelles et artistiques du Royaume, indique le ministère dans un communiqué.

Les porteurs de projets concernés et conformément au cahier des charges, doivent déposer leurs dossiers de candidatures, par voie électronique, obligatoirement et exclusivement via la plateforme numérique dédiée à cet effet http://daam.minculture.gov.ma" et ce, du 18 avril au 05 mai 2023, ajoute la même source.

Dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir la culture auprès des acteurs culturels concernés, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture, a tenu à apporter des modifications importantes au cahier des charges pour l'année 2023, qui comprenaient principalement l'augmentation des montants des subventions et l'élargissement de la base des programmes et événements culturels et artistiques couverts par cette subvention, poursuit-on.

Ainsi, le ministère a augmenté le montant maximal des subventions dans le domaine d'organisation d'événements culturels, dont les manifestations culturelles locales (jusqu'à 50.000 DH), les manifestations culturelles régionales (jusqu'à 80.000 DH), les manifestations culturelles nationales (jusqu'à 100.000 dirhams) et événements culturels internationales organisés au Maroc (jusqu'à 150.000 dirhams).

Il s'agit également d'une augmentation des montants d'aides dans le domaine de l'organisation de festivals culturels et artistiques locaux (jusqu'à 80.000 dirhams), régionaux (jusqu'à 150.000 dirhams), nationaux (jusqu'à 200.000 dirhams) et les festivals culturels et artistiques internationaux organisés au Maroc (jusqu'à 250.000 dirhams). Les montants des subventions maximales ont également été augmentés pour le soutien aux programmes des associations culturelles et des syndicats artistiques partenaires (jusqu'à 300.000 dirhams).

Les thèmes des programmes et événements culturels et artistiques bénéficiant de ce soutien seront élargis à d'autres axes d'intérêt ayant trait à la valorisation de la diversité culturelle, le renforcement du multilinguisme, la mise en valeur les composantes de l'identité marocaine et la dimension marocaine au sein du patrimoine culturel international ainsi que son ouverture aux autres cultures.

Il s'agit aussi de valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel en encourageant sa préservation, mais également en l'intégrant au sein du développement socioéconomique tout en promouvant des initiatives et expériences de contenus créatifs et numériques.

Ces axes engloberont aussi la sensibilisation à l'importance de la lecture, la consolidation des habitudes de lecture auprès des enfants et des jeunes, l'animation de cafés littéraires, la promotion d'initiatives des femmes et des jeunes dans le domaine de l'organisation des manifestations culturelles, ainsi que les initiatives culturelles ciblant les populations dans les zones reculées et le monde rural.

Sont également concernés les programmes et activités culturels et artistiques destinés aux Marocains du monde ainsi que les initiatives culturelles destinées aux enfants, aux jeunes, aux femmes et aux personnes aux besoins spécifiques, outre la valorisation des programmes et activités culturels et artistiques destinés aux migrants et aux réfugiés.