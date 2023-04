Angola: Les Angolais aux EAU prônent la poursuite des réformes

Luanda — Les Angolais résidant aux Emirats Arabes Unis (EAU) ont défendu, samedi, la poursuite des réformes en Angola, afin d'attirer les investissements et de développer le pays dans divers secteurs.

C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les participants à la table ronde de réflexion sur le thème "L'Angola, hier, aujourd'hui et demain - défis et solutions pour le développement social et économique", à l'initiative de l'Association des Angolais et amis des EAU.

Lors de la réunion, dans le cadre des célébrations du 4 avril, Journée de paix et de réconciliation nationale, les Angolais de ce pays du Moyen-Orient ont salué les réformes en cours et suggéré des options et des solutions pour le développement social et économique du pays, selon une note arrivée à l'ANGOP ce dimanche.

Entre autres défis, les Angolais soulignent l'amélioration de l'environnement des affaires en vue de promouvoir la construction d'une société basée sur des valeurs et des opportunités pour la réalisation de projets, en plus de la nécessité de donner la priorité à la fraternité, la solidarité, la justice sociale et unité nationale.

La présidente de l'Association des Angolais et amis des Émirats arabes unis, Adelina Veso, a estimé que la signature des accords de paix et de réconciliation nationale a été l'un des moments les plus importants de l'histoire du pays, après l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975.

"Après 21 ans, nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour construire le pays que nous voulons et méritons, et surtout, nous sommes conscients que la participation de chacun est essentielle pour cet objectif", a-t-il déclaré.