Soudan - L'Italie commence à évacuer ses ressortissants et ceux de la Suisse

Luanda — Dimanche, l'Italie a entamé le processus d'évacuation de ses ressortissants du Soudan, ainsi que ceux de la Suisse et des membres de l'ambassade du Saint-Siège à Khartoum, à l'instar de nombre de pays arabes et étrangers, alors que les affrontements entre l'armée soudanaise régulière et les Forces de soutien rapide se poursuivent depuis plus d'une semaine, lit-on sur AA.

"Nous avons contacté 140 Italiens au Soudan et nous faisons tout notre possible pour assurer leur sécurité", a fait savoir le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, dans des déclarations rapportées par EuroNews.

Le ministre a affirmé que l'opération va être menée en coordination avec le ministère italien de la Défense.

"En tout, nos soldats prendront en charge environ 200 personnes, dont des citoyens suisses et des membres de la nonciature apostolique au Soudan, a-t-il ajouté.

Le ministre a refusé de divulguer le nombre de militaires italiens sur le terrain, selon la même source.

L'évacuation des ressortissants de nombre de pays arabes et étrangers a commencé, samedi. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé, dans un communiqué, avoir mené une opération d'évacuation du Soudan qui comprenait 91 Saoudiens et 66 étrangers de 12 pays, dont des diplomates et des fonctionnaires internationaux.

De nouveaux affrontements entre l'armée soudanaise régulière et les Forces de soutien rapide ont éclaté à proximité du palais présidentiel dans le centre de la capitale, Khartoum, malgré une trêve humanitaire déclarée entre les deux parties pour une période de 3 jours à l'occasion de l'Aïd al-Fitr.