Angola: Marché littéraire peu attractif à Cunene

Ondjiva — L'absence d'un marché littéraire efficace et capable de donner des réponses positives aux défis d'acquisition et d'édition de livres, est l'un des obstacles à la dynamisation et à la promotion de l'habitude de la lecture et du livre dans la province de Cunene, au sud de l'Angola.

Selon le représentant des Services nationaux du droit d'auteur à Cunene, Armindo Ndjungo, actuellement, la région ne dispose ni d'une librairie en activité ou d'une maison d'édition ni des bibliothèques au service du public.

Dans ses déclarations à l'ANGOP, Armindo Ndjungo a souligné que le manque d'infrastructures consacrées à la littérature inhibait le goût de la lecture.

À propos de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, célébrée ce 23 avril, il a indiqué que l'accès aux livres est très faible, car parmi les cinq librairies existantes, aucune n'est en activité.

La province de Cunene n'a que deux bibliothèques, l'une à la municipalité de Cuanhama et l'autre dans la Médiathèque, avec un accès limité uniquement aux utilisateurs enregistrés, a-t-il fait savoir.

Selon lui, l'absence d'une maison d'édition oblige les écrivains à recourir à d'autres provinces pour éditer et publier leurs oeuvres littéraires.

Selon lui, le manque d'éditeurs et de financement décourage les écrivains dans la région.

Face à ces inquiétudes, a-t-il noté, le bureau est en train de créer des conditions pour l'ouverture d'une salle de lecture dans la maison de la culture avec l'acquisition de plus d'un millier de livres, en vue de stimuler et de promouvoir le goût de la lecture et du livre dans la région.

Dans ce cadre, il encourage les jeunes à la recherche et appelle les hommes d'affaires à investir également dans le marché littéraire.

Armindo Ndjungo considère le livre comme un atout culturel pour le développement littéraire, la transmission de la culture, la formation et un outil pour le processus d'enseignement pédagogique.

La Journée mondiale du livre a été créée en 1995 par l'UNESCO, dans le but de reconnaître l'importance et l'utilité des livres, ainsi que d'encourager le goût de la lecture au sein de la population.