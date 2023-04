Sénégal: Korité 2023 - Appel au dialogue avec les forces vives de la nation - Macky Sall réitère sa main tendue à l'opposition

Après son discours à la nation, prononcé le 3 avril 2023, la veille de la fête nationale de l'Indépendance du Sénégal, le chef de l'Etat a remis ça. Le président Macky Sall, qui s'exprimait à la fin de la prière des deux rakats de l'Aïd el-Fitr ou Korité, à la grande mosquée de Dakar, en présence de membres du gouvernement, de l'administration territoriale, d'autorités religieuses et coutumières, entre autres, a réitéré son appel au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation, notamment l'opposition, mais dans le respect de l'Etat de droit.

«Le Ramadan qui vient de s'achever a été un moment de vérification de notre foi dans la quête de la grâce divine. Mais il fut également un moment de rappel à l'humilité, à la solidarité et au partage avec nos frères et soeurs qui vivent dans le besoin. C'est dire que la quête de l'élévation spirituelle à laquelle nous nous sommes consacrés va de pair avec la rencontre de notre prochain par la culture des valeurs de paix et de tolérance, tel que notre imam vient de nous le rappeler dans son sermon. Ces valeurs sont également des valeurs de respect mutuel et d'entraide qui rendent possible la vie en société. Parce qu'au-delà du culte rendu à Allah, l'Islam est aussi une religion d'humanité, une religion de paix, de solidarité et de justice sociale, de concertation sur nos affaires communes. C'est la raison pour laquelle, profitant de cette journée, je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de la nation à un dialogue et à une concertation, bien sûr, dans le respect de l'État de droit.» C'est le président de la République, Macky Sall qui renouvelle ainsi sa main tendue aux forces vives de la nation, notamment l'opposition, dans ce contexte de tension politico-sociale pré-présidentielle de février 2024.

S'adressant à la presse après la prière des deux rakats de la Korité qu'il a effectuée à la grande mosquée de Dakar, le samedi 22 avril 2023, le président Sall qui a rendu «grâce à Allah, qui nous a permis encore une fois d'accomplir le jeûne qu'il nous a prescrit comme l'un des piliers fondamentaux de l'Islam», a aussi eu de la compassion et une pensée pieuses pour tous les musulmans du pays et du monde entier qui traversent des situations difficiles, citant notamment, la Palestine et le Soudan. «J'ai également une pensée pour tous nos frères et toutes nos soeurs de la Oumma islamique qui vivent des moments difficiles de la Palestine au Soudan et ailleurs dans le monde. Nous prions pour le retour de la paix dans toutes ces contrées. Je voudrais saluer nos guides religieux, leur témoigner ma gratitude et solliciter en retour leurs prières pour un hivernage pluvieux et surtout pour une bonne campagne agricole. Campagne pour laquelle je viens de décider, avec le gouvernement, de mettre à disposition une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards de francs CFA pour accompagner nos producteurs en cette année. Je remercie et je présente mes condoléances à la communauté Lébou, à la famille Diagne, aux dignitaires de la communauté Lébou et au Grand Serigne de Dakar à l'occasion du décès d'El Hadji Magoubé Diagne. Puisse Allah l'accueillir dans son paradis éternel. Je sollicite le pardon de tous et accorde mon pardon à tous. Puisse Allah accepter nos dévotions et nous aider dans l'accomplissement de ses prescriptions. Déwénati à toutes et à tous», a conclu le président de la République. La prière des deux rakats de l'Aïd el-Fitr a été dirigée avant-hier, samedi 22 avril, à la grande mosquée de Dakar, par l'imam ratib El Hadj Alioune Moussa Samb.