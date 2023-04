Congo-Kinshasa: Tournoi interuniversitaire féminin « talent F » - L'INBTP remporte la première édition

Les joueuses de l'Institut national des bâtiments et travaux publics (INBTP) ont battu aux tirs au but (4-1), samedi 22 avril au stade des Martyrs de Kinshasa, celles de l'Institut supérieur des arts et métiers (ISAM); remportant ainsi la première édition du tournoi inter universitaire du football féminin.

Le temps réglementaire s'est soldé par le score d'un but partout. Divine Baguma a ouvert le score pour l'INBTP à la 26ème minute. Et trois minutes plus tard, Elias Ngoyi a permis à l'ISAM de revenir au score, sur un coup de pied arrêté.

Lors de la séance des tirs au but, les ingénieures en bâtiment ont réussi quatre coups, contre un seul pour les modélistes.

En compagnie de sa collègue de Genre et Famille, Mireille Masangu Bibi Muloko, le ministre des Sports, Kabulo Mwana Kabulo, a remis des enveloppes aux trois premières équipes classées, des médailles et une coupe à l'équipe championne.

Les athlètes se disent encouragés par ce geste.

« J'ai beaucoup apprécié le déroulement de ce tournoi du début jusqu'à la fin. Les étudiantes se sont bien débrouillées et il y'a du talent parmi elles. Ça n'a pas été facile, mais pas impossible. Nous avons rencontré certaines difficultés telles que le manque de bottine, vareuses, etc", a déclaré Bonheur Makiese, la changée du genre et promotion de l'étudiante au sein de la Représentation des étudiants du Congo (REC).

La même source a demandé au président de la République à s'investir dans l'encadrement de la jeune fille universitaire congolaise.

Elle a remercié le ministre de tutelle pour avoir accepté ce projet de tournoi inter universitaire de football féminin et facilité la mise à disposition du stade des Martyrs.

Bonheur Makiese a aussi salué l'accompagnement technique de la FECOFA.

La présidente de la Ligue nationale de football féminin, Olive Kiloha, a dit aussi sa satisfaction :

" Nous sommes honorées par la présence du ministre des Sports. Nous ne pouvons que dire merci pour sa présence. Nous avons organisé ce tournoi dans le but de promouvoir le football des dames au sein des universités et de faire régner un bon climat entre les étudiants parce que le football c'est une discipline qui réunit tout le monde".

Le go de ce tournoi, organisé par la Représentation des étudiants du Congo via le département du genre et promotion de l'étudiante en partenariat avec ligue nationale de football féminin, avait été donné le 18 février dernier. Au total, douze universités et Instituts supérieurs de Kinshasa y ont pris part.