Cameroun: Rosange Jimegni - «Le MRC est un parti puissant»

interview

La présidente de la fédération départementale de ce parti d'opposition pour le Ndé élève sa formation politique et se voit déjà faire beaucoup mieux pendant les échéances électorales prévues en 2025.

Des voix des politiques du Ndé (parti au pouvoir et opposition) se sont élevées pour parler de la rencontre du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) tenue, le 15 avril dernier à Tonga. De quoi était-il question ?

Il s'agissait de l'assemblée des structures départementale une réunion statutaire du parti qui réunit les membres du bureau départemental. J'entends ici les membres des bureaux aussi bien communaux réunis et constituant le bureau départemental, à savoir de Bangangté, Tonga, Bazou, et de Bassamba ; que des unités.

Est-ce qu'il y avait des responsables régionaux et nationaux étaient présents pour légitimer cette rencontre ?

Tout s'est passé dans le strict respect des textes du parti et surtout dans un timing préalablement établi. Il y'avait un responsable national à savoir le rapporteur national jeune Mrc, Wappi Kamche Cellin, qui est par ailleurs membre de l'Académie de la renaissance.

Quels sont les objectifs de cette assemblée?

C'est une réunion statutaire de notre parti qui se tient une fois par trimestre et dont l'objectif est d'évaluer le travail de terrain dans l'ensemble du département, d'apporter des solutions aux manquements. C'est aussi un moment de formation des responsables locaux du parti sur l'idéologie du Mrc.

Est-ce que vous vous lancez déjà dans la perspective des élections de 2025?

Bien évidemment, le Mrc Ndé prendra part à toutes les échéances électorales à venir. Nous entendons des gens murmurer et faisant état de ce que le Mrc est mort. A ceux-là, nous répondons par des actes et par des actions menés sur le terrain. Le Mrc est un parti puissant. Ceux d'en face le savent très bien. Nous avons des militants structurés et biens convaincus partout au Cameroun et dans la diaspora.

Avez-vous vous le sentiment que le Mrc aura un meilleur score pendant ces élections ?

Nous y travaillons et nous mettons tout en oeuvre car ce qui est sûr c'est que 2018 ne sera pas 2025. Nous avons appris du passé et le moment venu vous verrez. Ce sont de nouveaux visages et des engagements encore plus forts.

Quelle est la suite de vos activités après celle de Tonga ?

Nous allons continuer à ratisser large sur le terrain en créant de nouvelles unités. Nous comptons également multiplier les séances d'investissement humain dans toutes les communes du département. Beaucoup d'autres projets sociaux sont en cours, nous en parlerons le moment venu. Après la commune de Tonga qui est vivement à féliciter pour cette brillante organisation de notre assemblée des structures, nous serons dans une autre commune du département dans trois mois pour une nouvelle assemblée des structures. Le train de la Renaissance est en action dans le département des trois lettres et ceci jusqu'à la gare.