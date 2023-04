Ile Maurice: Parlement - La question sur les voyages du speaker censurée

Sooroojdev Phokeer a encore agi. Il a apposé le couperet sur une question du député Osman Mahomed, qui voulait des précisions sur des missions le concernant.

Le speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer a rejeté une question du député du Parti travailliste (PTr). Osman Mahomed en avait déposé quatre au bureau du clerk, mardi, afin d'obtenir des réponses à la séance de demain. L'élu de l'opposition voulait que le chef du gouvernement, Pravind Jugnauth, dise à la Chambre combien de missions à l'étranger il a approuvées pour Sooroojdev Phokeer et son adjoint, Zahid Nazurally. Il voulait aussi connaître la liste des pays visités et le coût de ces voyages.

La question rejetée avait été approuvée par la clerk et faisait partie du tirage au sort de mercredi sous le numéro B/307. Toutefois, avant que l'ordre du jour du Parlement ne soit approuvé et rendu public, la question avait été enlevée de la liste. Sooroojdev Phokeer a évoqué la section 22 (1) (n) des Standing Orders pour la censurer, qui stipule «a question cannot be asked on a matter within the jurisdiction of the speaker».

Plusieurs élus de l'opposition se sont concertés et prévoient d'en parler aujourd'hui, lors de leur réunion. La raison du rejet, dit l'opposition, est d'empêcher que l'animosité, nourrie par les membres et les partisans du Muvman Liberater (ML) à l'égard du MSM, n'empire à la veille du meeting du 1eᣴ-Mai organisé par l'alliance gouvernementale, à Vacoas.

D'après des sources de l'opposition, le gouvernement ne veut pas montrer que Zahid Nazurally, élu du ML, n'a bénéficié d'aucun voyage officiel. Les renseignements en possession de deux élus de la minorité font état de 30 à 40 voyages pour Sooroojdev Phokeer effectués depuis 2019 alors que Zahid Nazurally n'en aurait fait qu'un seul, à ses frais et sans passeport diplomatique.

Osman Mahomed a écrit une lettre au speaker pour ensuite le rencontrer afin de protester contre la démarche de ce dernier, tout en rappelant qu'une interpellation similaire avait été abordée au Parlement le 5 avril 2016, venant d'Aadil Ameer Meea concernant Maya Hanoomanjee, l'ancienne speaker.

Le Premier ministre d'alors, sir Anerood Jugnauth, n'avait pas donné de renseignements précis, arguant qu'il fallait respecter la séparation entre l'exécutif et le législatif. Le député du PTr ne nous a pas dit la teneur des discussions entre Sooroojdev Phokeer et lui.

Argent des contribuables

Cependant, il en a parlé à des cadres de l'opposition et à des élus de son parti. Le député rouge a d'abord rappelé au speaker que le libellé de sa question est différent de celle d'Aadil Ameer Meea. Celui-ci avait demandé au chef du gouvernement de chercher la liste des missions du speaker tandis qu'Osman Mahomed souhaitait que le Premier ministre indique le nombre de missions qu'il a autorisées pour le speaker. «Ce speaker fait pire que sous Anerood Jugnauth.

Il enlève carrément la question de l'agenda. De plus, la question ne concerne pas le voyage d'un juge ou d'un magistrat pour parler de séparation de pouvoirs. Elle concerne l'argent des contribuables que Pravind Jugnauth a autorisé à dépenser car il ne faut pas oublier que les députés sont appelés à voter cette dépense lors des examens budgétaires. Donc, un élu doit pouvoir demander au Premier ministre comment l'argent des contribuables a été dépensé», a déclaré un parlementaire de l'opposition.

L'adjoint du speaker, Zahid Nazurally, n'a pas répondu à nos appels d'hier. Pour sa part, le speaker nous a déclaré qu'il ne peut nous répondre, n'ayant pas les dossiers en mains. Il nous a priés de prendre contact avec son secrétariat, aujourd'hui.

Deux élus du ML s'affichent avec ceux de l'opposition

C'est le «talk of the town» dans la région de Plaine-Verte : les deux élus du ML, Zahid Nazurally et Ismaël Rawoo, ont participé à une «iftar party», vendredi, aux côtés des élus de l'opposition. Il y avait notamment Aadil Ameer Meea, Ehsan Juman, Osman Mahomed et Shakeel Mohamed. Renseignements pris, une ONG avait organisé cet événement, mais les deux élus gouvernementaux de la circonscription, Anwar Husnoo et Salim Abbas Mamode, n'étaient pas invités.

Cette rencontre est survenue une semaine après un autre «iftar party» à Notre-Dame, à laquelle les deux élus du ML étaient présents, avec des membres de l'opposition. La rencontre avait été organisée par le député Ehsan Juman, qui maintient que ce n'était pas une activité politique mais qu'il avait invité des amis pour l'«iftar». Pour cette raison, Zahid Nazurally et Ismaël Rawoo étaient présents tout comme Aadil Ameer Meea, Richard Duval et Farhad Aumeer ainsi que d'autres travaillistes.