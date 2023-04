Ile Maurice: Décès d'Elvin Veerapen - Il serait mort pendant la deuxième opération

L'enquête judiciaire entourant la mort d'Elvin Veerapen, 15 ans, des suites d'une chirurgie de l'appendicite, s'est poursuivie, vendredi, au tribunal de Flacq. Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), qui a ouvert l'enquête, tente d'établir la thèse de négligence médicale contre le Dr Teelucksingh Mohabeer.

Interrogée par Me Arvin Ramsohok, représentant du bureau du DPP, la mère de l'adolescent est revenue sur l'état de santé de son fils après la chirurgie pratiquée par le Dr Mohabeer en 2011, à la clinique Bon Pasteur à Rose-Hill. «Notre fils a dû se faire admettre en clinique à la suite d'une première opération pour appendicite.

J'ai remarqué un changement dans la couleur de ses ongles et j'en ai parlé au médecin, qui a dit que c'était normal. Mais il a proposé une deuxième intervention expliquant que l'intestin avait été perforé. Elvin souffrait beaucoup. Il ne pouvait ni se déplacer, ni s'allonger, ni aller aux toilettes. Il rejetait tout et ses douleurs étaient violentes et persistantes», a-t-elle raconté, en pleurs.

Après la deuxième intervention, son fils avait les yeux bandés, était intubé et inconscient. Peu après, selon ses dires, le Dr Mohabeer est revenu leur dire que leur fils devrait être transféré à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Flacq et par la suite ils ont appris le décès de leur enfant. «Nous sommes convaincus que notre fils est décédé lors de cette deuxième opération avant son transfert à l'hôpital.»

Me Ramsohok a également interrogé le surintendant de l'hôpital de Flacq, qui a produit plusieurs dossiers concernant l'adolescent. Il a, dans la foulée, demandé du temps pour les étudier. «Si une personne est souffrante et habite Camp-Levieux, vers quel hôpital devrait-elle être admise ?», a demandé Me Ramsohok au surintendant de l'hôpital. Ce dernier, quelque peu évasif, a répliqué que l'hôpital le plus proche est Victoria, à Candos.

«Dans ce cas, pourquoi avoir transféré l'adolescent de la clinique du Bon Pasteur à Rose-Hill, à l'hôpital de Flacq au lieu de l'hôpital Victoria?», a demandé l'avocat. «Parce que le Dr Mohabeer travaille également à l'hôpital de Flacq», a rétorqué le surintendant. La séance a été ajournée au 9 mai. La maman d'Elvin Veerapen sera à nouveau entendue sur ce qui s'est passé à l'hôpital de Flacq.

Pour rappel, les parents d'Elvin Veerapen ont appris le décès de leur fils aux soins intensifs de l'hôpital de Flacq. Ils ont téléphoné au médecin pour lui faire des reproches. Le Dr Mohabeer a alors porté plainte contre eux pour harcèlement. «Nous avons reçu un appel de la police nous demandant de ne pas le harceler».

Les parents ont porté plainte contre le Dr Mohabeer pour négligence médicale et une enquête interne du Medical Council a été menée. Ils ont aussi porté plainte à la police. L'enquête a été bouclée en 2022 et le cas référé au bureau du DPP.