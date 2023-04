Congo-Kinshasa: Equipe Sama II,Santé - Dr Roger Kamba, un choix judicieux pour la matérialisation de la vision de Félix Tshisekedi

Nouveau Ministre de la Santé Publique, Dr. Samuel Roger KAMBA, le choix judicieux pour la matérialisation de la vision sanitaire de Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République.

La dernière nomination par Ordonnance présidentielle des membres du gouvernement Sama Lukonde II intervenue le 23 Mars dernier, n'a pas surpris les congolais qui s'attendaient, certes, à voir le président de la République se choisir de nouveaux collaborateurs de confiance capables non seulement de l'aider à relever le défi électoral en 2023 mais aussi à mettre fin à l'insécurité qui secoue l'est de la RDC.

En effet, pour s'acquitter de sa lourde mission, celle de conduire la RDC vers l'émergence à l'horizon 2030, le président ne devrait pas continuer à s'entourer de collaborateurs n'ayant pas la même vision que lui concernant le développement du pays. C'est dans ce cadre qu'un changement de l'équipe gouvernementale s'imposait afin que le Président Félix Antoine Tshisekedi puisse se choisir de nouveaux collaborateurs de confiance, capables de l'aider à surmonter le défi électoral, de développement économique, social et politique auquel est confronté actuellement la RDC notamment, la sécurisation des institutions politiques, des infrastructures économiques, routières ainsi que celles ayant un impact considérable sur le développement du pays surtout que la RDC a été pendant longtemps victime des atrocités des rebelles et un champ de prédilection des bandes armés extérieures à l'Est du pays.

C'est pourquoi, il s'avérait nécessaire que le Président de la République procède d'abord par organiser l'armée en demandant un renfort des éléments des armées étrangères. C'est ainsi qu'il a procédé aussi à la nomination de nouveaux ministres, crédibles, capables d'assumer avec brio leurs nouvelles fonctions en vue de faire face aux nombreux défis sécuritaires, de bonne gouvernance et maîtriser l'inflation monétaire susceptible de plonger encore le pays dans le chaos.

C'est dans ce cadre aussi que le Docteur Samuel Roger Kamba a été nommé Ministre de la Santé Publique suite aux nombreuses performances réalisées par ce dernier en sa qualité d'ancien conseiller spécial à la présidence de la République.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est dommage que nous ne puissions revenir avec force détails sur le parcours élogieux du nouveau Ministre de la Santé Publique.

En effet, il y a lieu de retenir que Monsieur Samuel Roger Kamba est un médecin qui a longtemps travaillé en France et au Canada où il a fait de nombreuses performances. Son savoir-faire, son ardeur et sa conscience pour le travail bien fait avaient retenu l'attention du Président Félix Tshisekedi Tshilombo qui n'a pas hésité à l'approcher.

Ceux qui ont oeuvré à ses côtés, le connaissent comme un médecin très assidu, intégré, discret, compétent et capable de préserver sa personnalité face aux tentatives de la corruption etc.... Pour ces raisons précitées, beaucoup de ses amis estiment que le choix porté sur lui par le Président de la République n'est pas un fait du hasard car il vient plutôt couronner une expertise accumulée pendant des années par ce haut cadre dont la carrière au sein de la santé du Canada s'est caractérisée par de brillants résultats obtenus dans le traitements de soins appropriés de malades et patients.

Compte tenu de son expérience et ses performances en matières sanitaires, les experts du ministère estiment que leur nouveau ministre pourra facilement faire face aux défis actuels dans le domaine de la santé, à savoir :

La mise en place des mécanismes de protection contre le risque financier en santé notamment pour les fonctionnaires, les agents de services publics de l'Etat, les policiers, les militaires, les élèves, les étudiants, les travailleurs du secteur privé et paraétatique, les travailleur du secteur de l'économie informelle et les indigents ;

La gratuité des accouchements et soins de nouveaux nés en commençant par la ville de Kinshasa, Bandundu, Kongo Central ensuite dans les autres provinces ;

L'allègement de la charge financière supportée par les malades en mettant en place de mécanismes de partage de risque maladie en collaboration avec le Ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Social à travers le fonds de solidarité de santé.

La mise en oeuvre de l'ordonnance-loi n°25/006 du 3 mars 2023 relative à l'organisation de la Santé Publique, ses mesures d'application et de vulgarisation à tous les niveaux ;

La lutte contre les épidémies endémies et autres maladies émergentes (hypertension, diabète, cancer etc....) ;

Doter le ministère de la santé d'un nouveau plan national de développement sanitaire (2024-2030) ;

Améliorer la couverture sanitaire en rapprochant les structures de services de la population ;

Améliorer les conditions de travail du personnel de santé avec une rémunération motivante ;

Exécution optimale du budget de l'Etat alloué à la santé.

De ce qui précède, il y a lieu de dire que le Président Félix dispose désormais d'un bon collaborateur connaissant bien le secteur de la santé et qui pourra l'aider à mettre de l'ordre dans ce ministère aussi stratégique que celui de la santé. A coup sûr son apport apportera un souffle nouveau dans la couverture de la santé universelle et la lutte contre les maladies en RDC

C'est dans ce cadre qu'un espoir peut être permis pour les fonctionnaires et experts qui devront s'attendre à l'amélioration de leurs conditions de travail et à un encadrement digne de leur autorité de tutelle, le nouveau ministre le Dr Samuel Roger Kamba qui certes ne ménagera aucun effort pour leur bien-être

Avec l'avènement de Mr Samuel Roger Kamba à la santé, les cadres et agents de ce ministère doivent savoir que l'espoir est permis et qu'un souffle nouveau s'y dressera grâce au dynamisme, à l'efficacité et la transparence dans la gestion qui ont toujours caractérisé ce dernier.

En effet, le choix porté sur le Dr. Samuel Roger Kamba est le plus judicieux pour le commun des mortels. C'est dans ce cadre que ceux qui ont eu à le fréquenter n'hésitent pas à remercier le président de la république pour ce geste combien louable qu'il vient de poser en faveur du personnel de la santé qui ne tardera, certes pas à découvrir les qualités exceptionnelles et managériales du nouveau ministre de la santé Docteur Samuel Roger Kamba.