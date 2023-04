Congo-Kinshasa: Les deux Chambres du Parlement saisies - Les Chefs des Confessions religieuses appellent au vote de la Loi Tshiani

Les chefs des confessions religieuses du Congo ont procédé le samedi 22 Avril, à la lecture de la déclaration concernant le contenu du mémorandum, introduit à l'intention des Présidents de deux chambres du parlement pour exiger la majorité absolue sur le vote de la loi Tshiani.

A l'issue de leur rencontre au siège de la communauté nationale islamique du Congo, le 06 Avril 2023, ils ont introduit un mémorandum à l'intention des Président de deux chambres du parlement congolais sur le vote de la loi Tshiani. Les membres de la société civile des églises et confessions religieuses ont été interpelés par l'état chaotique du pays depuis près de trois décennies à cause de ses ressources naturelles convoités par tous et cela tant sur le plan politique, sécuritaire que sur le plan social. Dans le souci d'apporter leur contribution à la situation sécuritaire dans l'Est du pays, les chefs religieux soutiennent la loi Tshiani, qui verrouille l'accès à la présidence et aux postes régaliens aux seuls compatriotes nés de père et de mère congolais. Pour eux, la nature de cette loi n'est ni discriminative, ni exclusive.

Dans leur mémo, ces Chefs des confessions religieuses recommandent à l'Assemblée nationale et au sénat ce qui suit :

-le vote à cent pourcent au parlement de la loi Tshiani qui non seulement n'est pas une nouvelle formule mais aussi et surtout, n'est pas discriminatoire, elle outrage personne ;

-le vote d'une loi qui protège les sujets congolais qui vont à l'étranger et plus particulièrement dans les pays frontaliers qui favorisent l'infiltration et l'invasion ; ordonner au gouvernement de la République de renforcer la sécurité à nos neufs frontières ; adopter l'irrévocabilité de la nationalité congolaise contenue dans la loi Tshiani ; l'appropriation de la mise en pratique par les députés nationaux, toutes tendances confondues de la recommandation de Dieu à son peuple, contenu dans le livre de deutéronome 17 ;14-15,nous citons :lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternelle Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et tu y auras établis ta demeure et que tu diras je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettra sur toi un roi que choisira l'éternelle ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères ,tu ne pourras pas te donner un étrange et qu'il soit ton frère...