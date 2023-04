Congo-Kinshasa: Connaissances sur la doctrine sociale de l'Eglise, gestion des conflits,...Kinshasa - L'IPCM lance un programme de formation à partir du 13 mai prochain

Dans le souci de former la masse, l'institut panafricain cardinal MARTINO (IPCM) organise quatre formations par module qui se tiendront à l'université catholique du Congo (UCC/Limete), à partir du 13 mai 2023. Ce, en vue de donner l'opportunité à toutes les personnes qui veulent apprendre dans le domaine ci-après : Doctrine sociale de l'Eglise, Gestion des conflits et construction de la paix, Management et leadership chrétien, Ecologie et Responsabilités, à bénéficier de la connaissance.

La formation en enseignement social de l'Eglise vise à faire connaitre et comprendre aux participants la pensée sociale de l'Eglise. Ces séances d'enseignement porteront spécialement sur la dignité de la personne humaine, la civilisation de l'amour et le bien commun, les principes de la vie en société, le chrétien face au développement de la nation, la foi chrétienne et la politique.

Avec ces enseignements, les participants seront capables de s'imprégner des valeurs de la Doctrine Sociale de l'Eglise pour mieux exercer leurs responsabilités dans un style de vie conforme à l'Evangile, attestent les organisateurs.

La formation en résolution de conflits et construction de la paix, réconciliation et médiation

Etant un pays en proie à des multiples conflits qui causent souvent des morts, des déplacements massifs des populations, des pertes de biens matériels et autres, cet axe de formation vaut son pesant d'or, surtout pendant cette période préélectorale. OEuvrer pour la cohésion sociale, tel est l'objectif visé par cette formation. C'est ainsi que durant ces séances, on essaiera de comprendre le conflit, relever les défis du terrorisme, des religions et du dialogue interreligieux, évoquer les mécanismes de réconciliation et de changement social, épingler quelques attitudes pour faire face aux conflits sociopolitiques africains, proposer certains systèmes politiques africains et mécanismes des résolutions des conflits.

La formation en management et leadership chrétien

La direction des institutions, des entreprises ou des humains, en général, n'est pas un acquis, elle s'apprend. Tant que la société congolaise rêve d'un avenir meilleur, sa gestion mérite d'être confiée aux personnes bien formées, sachant propulser leurs collaborateurs à un rendement meilleur dans l'Eglise, dans l'entreprise et dans la société.

Voilà pourquoi, ce volet de formation portera sur les points suivants notamment l'art de diriger, le sens du travail et la gestion du personnel, la finalité de l'entreprise et la planification financière, les conditions de la performance de l'entreprise, l'éthique des affaires.

La formation en Ecologie et Responsabilités

En réponse à la dégradation de l'environnement et du dérèglement climatique constatés, cette formation envisage renforcer les capacités des participants à la sauvegarde l'environnement et de la planète Terre. Elle sera axée sur la lutte contre le réchauffement climatique, la gouvernance et la gestion et la gestion des ressources naturelles, les droits et les devoirs vis-à-vis de l'environnement, la gestion et la protection de l'écologie urbaine. Eunice Maleka