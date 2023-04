Soudan: Le Président du CST s'adresse aux citoyens à l'occasion d'Eid Al-Fitr

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant General des Forces Armées, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, s'est adressé aujourd'hui aux citoyens à l'occasion d'Eid Al-Fitr.

Le Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a dit dans son discours aux citoyens : "L'occasion d'Eid Al-Fitr, cette année, vient alors que notre pays a été gravement blessé".

Il a indiqué que ; "Mais il reste l'espoir constant que nous sommes avec notre grand peuple de surmonter cette épreuve et d'en sortir plus uni, plus fort et plus cohérent."

Voici la traduction de l'allocution par la SUNA :

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Que la paix et les bénédictions soient sur notre maître Mohamed, qui a été envoyé comme miséricorde pour le peuple.

Honorables citoyens, notre pays célèbre l'occasion d'Eid Al-Fitr béni, et notre pays a été gravement blessé, où il existe des citoyens morts et blessés, des familles déplacées, et des installations et des maisons détruites. Mais nous gardons l'espoir que, avec notre grand peuple, nous surmonterons cette épreuve et en sortirons plus unis, plus forts et plus cohérents, et que notre chant se renforcera : "Une armée, un peuple, et vos forces armées avancent pour vaincre les rebelles".

Nous sommes convaincus que nous surmonterons cette épreuve avec expérience, sagesse et force, de manière à préserver la sécurité et l'unité du pays et à assurer la transition vers une gouvernance civile.

Honorables citoyens, tout en priant pour la miséricorde de tous les martyrs de mon pays et en souhaitant la guérison des blessés, je prie Dieu pour que l'Eid nous revienne et que notre pays jouisse de la sécurité et de la paix.

Je vous salue, vous les soldats du Soudan qui vous sacrifiez pour ce cher pays.

Le Soudan a vécu libre et indépendant.