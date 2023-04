Congo-Kinshasa: Feuilleton de révocation, nomination, reconduction et permutation, Tanganyika - Voici l'équipe complète du Gouvernement Julie Ngungwa III !

L'on en est au troisième Gouvernement sous l'ère de Julie Ngungwa Mwayuma, investie Gouverneur de la province du Tanganyika le 9 juin 2022 par l'Ordonnance Présidentielle n°22/056 portant investiture du Gouverneur et Vice-Gouverneur de la Province du Tanganyika.

Au terme de cette nouvelle décision, il est à noter la révocation de 2 Ministres et une Commissaire Générale, dix reconduits à leurs fonctions, trois autres permutés et quatre nouveaux entrants au sein de ce Gouvernement provincial. Ci-dessous, l'intégralité de la liste complète et officielle.

En effet, en l'espace de plus ou moins 90 jours par rapport à l'Arrêté Provincial n°04/CAB/GOUV-TANG/2022 du 1er juillet 2022 portant nomination des membres du Gouvernement Provincial du Tanganyika, le Gouverneur de Province, Son Excellence Madame Julie Ngungwa Mwayuma a signé ce lundi 17 avril 2023, deux Arrêtés Provinciaux N°029 et 30/CAB/GOUV-TANG/2023 modifiant et complétant l'Arrêté susdit.

Il s'agit du Gouvernement Julie Ngungwa III. Cette nouvelle équipe compte 17 membres du Gouvernement Provincial dont 3 femmes et 14 hommes. Parmi eux 10 ont été reconduits, 3 permutés et 4 ont fait leur entrée au sein du Gouvernement Provincial. Voici l'intégralité du Gouvernement Julie Ngungwa III.

-Secrétaire Exécutif du Gouvernement Provincial : M. Dieudonné Kamona Yumba (reconduit)

-Ministre Provincial de l'Intérieur et Sécurité : M. Dieudonné Kamona Yumba (reconduit)

-Ministre Provincial des Finances, Economie, Commerce et Lutte contre le coulage des recettes : Mme Cathy Nkulu Assumani (reconduit)

-Ministre Provincial du Budget, Plan, Petites et Moyennes entreprises : M. Dieudonné Muzanga Masol (reconduit)

-Ministre Provincial des Mines : Mme Denise Kayembe (entrant)

-Ministre Provincial de l'Agriculture, Pêche et Elevage : Monsieur Jerry Kabebe Makanta (reconduit)

-Ministre Provincial des Infrastructures, Travaux Publics et Aménagement du Territoire : M. John Beya Kalunga bin Kyungu (reconduit)

-Ministre Provincial de la Santé Publique et Actions humanitaires : Dr. Bob Kabezya Morisho (entrant)

-Ministre Provincial de Transport et Voies de Communication, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (Porte-parole du Gouvernement Provincial) : M. Cyprien Katome Mfumwabana (reconduit)

-Ministre Provincial de l'Education, Environnement, Tourisme et Chargé des Relations avec le Parlement : M. Koya Mawazo Kaya (reconduit)

-Ministre Provincial de la Jeunesse, Sports et Loisirs, Culture et Arts : Mme Angele Musange Tchomba (reconduit)

-Commissaire Général du Gouvernement chargé de la Décentralisation et Affaires coutumières : M. François Mwamba Mbale (reconduit)

-Commissaire Général du Gouvernement chargé de l'Industrie, Energie et Hydrocarbure : M. Kilongo Muya Gaspard (entrant)

-Commissaire Général du Gouvernement chargé des Affaires Foncières, Urbanisme, Habitat et du Numérique : M. Gratié Tambwe Mboka (permuté)

-Commissaire Général du Gouvernement chargé du Travail, Prévoyance Sociale, Fonction Publique, Droits Humains, Genre, Famille et Enfant : Mme Gloria Mulimba Tambwe (reconduit)

Néanmoins, par le présent Arrêté Provincial, 2 Ministres et 1 Commissaire Général ont été remercié, entre autres le Ministre Provincial de la Santé Publique et Actions Humanitaires, Dr. Hubert Seti Kitungwa, le Ministre Provincial des Ministres, Mme Irène Banza Ngoie et la Commissaire Générale aux Affaires Foncières, Urbanisme, Habitat et du Numérique : Mme Arielle Ndaya Lwamba.