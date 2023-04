Congo-Kinshasa: Guerre dans l'Est, M23 et affaires portions des terres - Delly Sesanga condamne et réfute le discours 'pervertit' de Paul Kagame !

Il n'est pas question de se taire face à des telles allégations qui mettent en mal l'intégrité territoriale. Sentiment qui pousse Delly Sessanga, député national de l'opposition et candidat à la prochaine présidentielle à condamner haut et fort et réfuter les propos du Président Rwandais Paul Kagame qui, dernièrement, affirmait que la République démocratique du Congo avait hérité de quelques portions des terres rwandaises. Le président de Envol qualifie ces allégations de "discours pervertit" et invite les congolais à l'Unité et à éviter la division, "vase communicant intérieur du discours revisionniste de Paul KAGAME en externe !"

Le leader de Envol fait noter que la portée de la déclaration de Kagame ne vise qu'à justifier l'instrumentalisation, par son régime, du M23 comme une expression des revendications de ce qu'il qualifie de « fait historique » et à légitimer une entreprise politique de balkanisation de la RD Congo. Dans un autre sens, il souligne que ce discours pervertit l'histoire et jette davantage le doute quant à la sincérité de coopération au sein de l'EAC dont fait partie notamment le Rwanda, et la volonté des Etats membres à pacifier l'Est de notre pays.

«On ne peut célébrer la mémoire du génocide, et être en même temps partisan des frontières justes; qui épouseraient rigoureusement les contours ethniques, culturels et/ou raciaux des peuples, sans tomber dans les tragédies du même ordre qui peuplent I 'histoire en transformant toutes les frontières en espace des conflits et en fronts militaires», fait remarquer Sesanga.

Pour D. Sesanga, le fait de prendre appui sur le leg culturel ou ethnique pour insinuer une remise en cause des frontières, Paul KAGAME ébranle les fondements de la sagesse politique panafricaine et s'attaque non seulement à l'intégrité du territoire de la RD CONGO et à l'unité de son peuple, mais aussi à la stabilité des Etats africains en allant contre le principe adopté depuis 1964 consacrant I'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. «Aucun État africain ne peut survivre à cette revendication révisionniste des frontières : ni paix, ni stabilité», conclut-il.

Et enfin, il conseille l'unité nationale pour un Congo fort. «En interne, gardons-nous de ceux qui divisent les congolais parce que cette division est le vase communicant intérieur du discours révisionniste de Paul KAGAME en externe!».