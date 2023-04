Congo-Kinshasa: En remplacement du diplomate français Jean-Marc Chataignier , Nicolás Berlanga Martinez désormais, le nouveau représentant de l'Union européenne en RDC

L'Union européenne a annoncé la nomination de son nouveau chef de la délégation en République démocratique du Congo en remplacement de Jean-Marc Châtaigner en poste depuis 2019.C'est désormais Nicolás Berlanga Martinez à la tête de l'Union européenne en RDC.

Cette nomination fait suite à l'annonce du haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell Fontelles qui a procédé jeudi 20 avril, à la nomination de 40 chefs de délégation et d'un chargé d'affaires de l'UE.

Ancien ambassadeur de l'UE en Somalie et au Togo, il était jusqu'à cette nomination coordinateur pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et conseiller en migration auprès du directeur général du SEAE pour l'AFRIQUE.

Jean-Marc Châtaigner, dans un tweet, décrit son successeur comme un « homme d'expérience et de conviction». Il a par ailleurs remercié le chef de la diplomatie européenne pour la confiance placée en sa personne. Et d'ajouter : "Je remercie le HR/VP Josep Borrell pour sa confiance et pour ma nomination comme ambassadeur et chef de délégation de l'UE au Cameroun et Guinée équatoriale en septembre prochain. Je me réjouis de voir Berlanga, homme d'expérience et de conviction, prendre mon relais en RDC".

Il sied de rappeler que le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en RDC arrive dans un contexte de l'insécurité à l'Est aggravée par le soutien du Rwanda au M23. Cette instabilité a entrainé de multiples déplacements des populations exposées aux intempéries.

En En outre, à un peu moins de huit mois, la République démocratique du Congo devra organiser les élections générales. Entretemps, Jean-Marc Châtaigner a été nommé ambassadeur de l'UE au Cameroun et en Guinée équatoriale.Emma Muntu