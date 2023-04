Madagascar: « The future is Feminine » - Dix femmes certifiées en management du sport

Un franc succès pour la première session du projet « the future is feminine », dirigée par Mirado Rakotoharimalala.

La première session du projet « The future is Feminine » s'est tenue la semaine dernière à l'INSCAE. C'est une formation en Leadership et Management du sport, destinée aux femmes. Elles étaient dix auditrices à avoir reçu leur certificat de fin de formation vendredi, à l'American Corner de l'Université d'Antananarivo. Mirado Rakotoharimalala, directeur du programme a été accompagné par Aaron Peterson, qui est venu spécialement des Etats-Unis durant les cinq jours de formation. Mirado Rakotoharimalala s'est chargé du management et la gouvernance sportive tandis que Aaron Peterson s'est occupé, généralement, du Leadership.

« Le sport est considéré comme un monde d'homme. L'objectif c'est que d'ici dix ans, il y aura une balance et un équilibre de genre au niveau de la gouvernance et du management du sport de haut niveau à Madagascar. On peut espérer également que ces participants intègrent dans le comité exécutif des différentes instances fédérales, par exemple Ranja Mahatovo, la Secrétaire générale de la FMF », à fait savoir Mirado Rakotoharimalala.

A part les dix futurs leaders, cinq autres instructeurs ont bénéficié de la formation. Selon les explications, ces nouvelles instructrices les appuieront dans la continuité du projet, prévu pour le mois de septembre 2023, tandis que lui et Aaron assureront le rôle de superviseur. Cela a pour but d'augmenter le nombre des participants.

Femmes inspirantes

Peu de femme ont un poste de responsabilité dans les instances sportives nationales et internationales. Trois intervenantes en l'occurrence Rosa Rakotozafy, Directrice Générale des Sports au sein du MJS, Ranja Mahatovo, SG de la FMF, et Donatienne Rasoampamonjy, Ambassadrice du Rugby Féminin en Afrique ont partagé leur expérience parcours avant d'arriver à leurs places respectives. « C'est un très bon projet qui valorise les femmes et leurs responsabilités. Durant mon partage, j'ai annoncé que la concentration aide beaucoup à la réussite malgré les obstacles qui barrent la route. Il est important que lorsque vous prenez une décision, vous devez vivre avec la décision », a fait savoir Rosa Rakotozafy.

« Les femmes peuvent faire beaucoup plus que les hommes, mais elles doivent faire preuve d'audace et de courage lorsqu'on leur confie des responsabilités », a ajouté Donatienne Rasoampamonjy. En effet, à Madagascar, il n'y a pas encore de filière réservée spécialement au Management Sportif. Aucun institut privé supérieur ne propose de formation en Management du sport. Nous n'avons que l'Académie Nationale des Sports (ANS), l'Institut National de la Jeunesse (INJ) et l'Ecole Nationale Supérieure (ENS) filière Education Physique et Sportive (EPS).