Ile Maurice: Training matinal au Champ-de-Mars - Le manque d'éclairage fait grincer des dents

Les conditions dans lesquelles se déroule le training matinal au Champ-de-Mars ont de quoi faire sourciller.

En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'entraînement se déroule pratiquement dans l'obscurité totale entre 5 h 30 et 6 heures et ce manque d'éclairage cause forcément de sérieux inconvénients aux cavaliers, entraîneurs, journalistes, mais aussi aux amateurs du training matinal.

Il faut souligner que ce problème subsiste depuis la reprise de l'entraînement fin janvier et, malgré de nombreuses doléances de part et d'autre, aucune solution n'a été trouvée ! Il est bon de faire ressortir que contrairement au MTC, la People's Turf Plc (PTP) et la Côte-d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd (COIREC) ne disposent pas d'un système d'éclairage adapté autour de l'hippodrome pour assurer le training tôt le matin.

Pour contourner cette situation, la PTP a décidé de débuter le training plus tard, soit à 5 h 30, au lieu de 5 heures sous l'ère MTC. Le problème qui se pose, du coup : les chevaux sont contraints de travailler dans l'obscurité surtout en début de séance. Le manque de visibilité sur la piste est également très dangereux pour les chevaux et les cavaliers qui exercent sur la piste.

Avec l'arrivée de l'hiver, il va sans dire que ce problème va s'amplifier et que la PTP et la COIREC ont intérêt à accorder leurs violons pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Selon les derniers renseignements que nous avons pu glaner, la COIREC aurait déjà recherché des cotations pour l'installation d'un système d'éclairage autour de la petite piste. Toutefois, il faudra, visiblement, patienter encore quelques semaines avant que le problème ne soit résolu.

Par ailleurs, à la suite de l'érosion du sable sur la petite piste après chaque épisode pluvieux, la PTP a pris les dispositions nécessaires pour renflouer la piste. Il faut dire qu'après les grosses averses qui ont arrosé la capitale ces dernières semaines, l'état de la petite piste s'était nettement détérioré. Avec l'érosion du sable et la présence de trous à plusieurs endroits, la piste était devenue irrégulière et représentait un danger conséquent pour les chevaux et les cavaliers.

Dès le début de la semaine, une équipe sous la houlette de Sanraj Damadarsing s'est alors attelée à remettre la piste en état. En sus de renflouer la piste avec du sable et du rocksand, ils ont également eu recours à un roller pour niveler correctement le terrain.