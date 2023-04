Ile Maurice: Portrait - Il avait déjà mémorisé le Coran à 14 ans

Avec un sourire chaleureux sur le visage et une voix qui nous émerveille, Abdul Rafay Jaffar Abbasi, 18 ans, nous accueille humblement avec ses parents à leur résidence à Terre-Rouge, pour évoquer son parcours et réciter des versets du texte sacré principal de l'Islam. Conformément à la tradition islamique du Hifz, l'adolescent, originaire de Hyderabad, au Pakistan, avait déjà mémorisé le Coran dans son intégralité à 14 ans.

Issu d'une famille où la plupart des personnes prenaient un vif intérêt à la lecture du Coran, Abdul Rafay Jaffar Abbasi nous confie que c'est son encadrement familial qui a éveillé son intérêt et son amour pour la pratique, alors qu'il était petit. «Étant donné que mes cousins avaient tous appris le texte par coeur, cela m'a motivé à suivre la même voie.» Au fur et à mesure que son intérêt s'est amplifié, il a décidé de mémoriser tout le Coran.

Son quotidien, dit-il, comprenait un emploi du temps rigoureux qui exigeait énormément d'efforts pour équilibrer les acquis d'une connaissance holistique - l'académique à l'école et les valeurs islamiques à la madrassa (institution offrant un enseignement sur l'Islam). «Après la prière du matin, je me rendais à la madrassa, à partir de cinq heures. Ensuite, dans la journée, j'allais à l'école. L'après-midi, je retournais à la madrassa pour prier et mémoriser le Coran. Et le soir, je faisais mes devoirs scolaires.»

Enseignements académique et islamique

Pour y parvenir, la patience et le soutien de sa famille et de ses amis ont été indispensables. «Dans la soirée, sa mère l'aidait avec ses leçons et devoirs scolaires. De notre côté, nous l'avons toujours encouragé à travailler dur pour bénéficier du meilleur des connaissances et devenir un jeune responsable», nous raconte son père. Après trois longues années et demie de dévouement, à 14 ans, Abdul Rafay Jaffar Abbasi avait mémorisé entièrement le Coran, qui comprend 114 chapitres, 6 200 versets et 77 000 mots.

Notre entretien nous amène à découvrir une autre facette intéressante du jeune Hafiz (NdlR, musulman qui connaît le Coran par coeur). Il est également doué comme Naat Khawan, terme désignant une personne qui récite des chants et poésies en éloge au prophète Mahomet.

«Je me souviens, relate le père d'Abdul Rafay Jaffar Abbasi, que lorsqu'il était en Grade 3, à l'âge de sept ans, il était assis parmi les spectateurs lors d'un programme scolaire et son nom ne figurait pas sur la liste des participants. Alors que tous les autres élèves étaient sur scène et récitaient des chants islamiques, il s'est soudain levé, est allé prendre le micro de l'un d'eux et a commencé à réciter les chants. Depuis, il s'est formé de son propre gré et les récite lors des prières, y compris à l'école qu'il fréquentait, où il est aujourd'hui convié comme invité d'honneur... Cela nous rend très fiers en tant que parents.»

Abdul Rafay Jaffar Abbasi envisage de terminer ses études secondaires et de devenir entrepreneur tout en suivant une formation pour devenir un érudit islamique. C'est la deuxième fois que cette famille pakistanaise visite le pays pendant le mois du Ramadan et célèbre l'Eid-Ul-Fitr ici. L'occasion pour le jeune Hafiz de participer aux séances de prière et de réciter le Coran ainsi que des chants islamiques à la mosquée Noor e Muhammadi, à Terre- Rouge. «Ce fut un mois de solidarité, de paix, de discipline et de réflexion. Je souhaite que ce dévouement aux valeurs humaines se poursuive», dit-il.