Madagascar: Toliara - Une terre d'opportunités économiques, selon le Dr Alexis Rabemananjara

Pédiatre retraité, le Dr Alexis Rabemananjara s'est reconverti avec succès dans le domaine des affaires. Il est même devenu le doyen des opérateurs économiques à Toliara, une ville où il excelle dans l'agriculture biologique.

Pour lui, Toliara est une véritable terre d'opportunités. Mais encore faut-il que l'on exploite effectivement et efficacement les immenses richesses dont regorge la région Atsimo Andrefana, en général et Toliara, en particulier.

Inadmissible

Le Dr Alexis opère, notamment dans la production de spiruline, de sucre bio pour soigner les diabétiques, dans la culture d'artemisia mais aussi dans l'exploitation d'huile essentielle de katrafay. Il est même devenu producteur de piments. Histoire de démontrer que toutes les ressources peuvent être exploitées à Toliara, une ville où malheureusement la grande majorité de la population vit dans la pauvreté. « Il est temps de changer les choses, et de faire en sorte que ces ressources soient exploitées convenablement au profit de la population locale, à travers la création de richesses », lance-t-il. Et d'ajouter qu'il est inadmissible que Toliara demeure encore et toujours dans cette situation de terre d'extraction de ressources. « Il est absolument urgent de faire profiter ces ressources aux communautés locales pour faire décoller une économie fatiguée par le faible pouvoir d'achat », selon toujours le Dr Alexis Rabemananjara qui fait preuve de pragmatisme dans sa démarche de transformation des ressources.

Transformés

La spiruline, le katrafay, l'artemisia et autres sucres bio qu'il exploite sont transformés, et conditionnés sous forme de poudre en sachet ou de pommade. Pour la spiruline par exemple, le Dr Alexis Rabemananjara explique qu'il s'agit d'un produit qui existe naturellement à Toliara et qui, contrairement à ce que l'on croit, ne vient pas de la mer. C'est en effet une micro algue, issue des eaux douces stagnantes riches en sels minéraux et en PH, convenables à sa survie. La spiruline est ainsi exploitée en tant que compléments alimentaires consommés localement mais aussi destinés à l'exportation. Toujours dans cette démarche d'exploitation des ressources locales, le médecin retraité s'est également mis à la production de riz fluvial et du Farafatse, dont le bois est majoritairement utilisé dans la construction de pirogues.

Manque d'investissements

De nombreuses opportunités en somme, mais dont l'exploitation est cependant bloquée par un certain nombre de facteurs. Pour ne citer, entre autres, que le manque d'investissements. « Pour les cultures à très grande échelle, il faudrait en revanche beaucoup plus d'investissements tels que des forages, des bassins sur une importante superficie pour la spiruline, et beaucoup plus de terrain pour l'agriculture » estime-t-il. Pour surmonter ce genre de blocage, il insiste sur le rôle du secteur privé. « Il est urgent de développer nos ressources, les transformer localement pour plus de valeur ajoutée et le secteur privé est un excellent moyen pour y parvenir », précise-t-il.

Base Toliara

Par ailleurs, « les formations professionnelles des jeunes constituent un des moyens de développer la région », soutient-il en ajoutant que « les jeunes universitaires diplômés doivent être motivés pour se tourner vers leur région d'origine ». Une des raisons pour laquelle, le Dr Alexis Rabemananjara souhaite la reprise des activités de Base Toliara pour justement, permettre une exploitation de l'ilménite de Ranobe dont les impacts positifs touchent les populations riveraines du projet. « Le plus tôt sera le mieux pour la reprise de ce projet qui contribuera au développement de Toliara, de la région Atsimo Andrefana mais aussi de l'ensemble du pays. » selon toujours le Dr Alexis Rabemananjara qui se demande « pourquoi il faut encore attendre alors que les investisseurs sont déjà là. »