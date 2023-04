Madagascar: Commune rurale de Fihaonana - Mise en place d'une centrale solaire

La commune rurale de Fihaonana, localisée dans le district d'Ankazobe, sera prochainement dotée d'une centrale solaire servant à alimenter en électricité cette collectivité territoriale décentralisée tout en assurant son approvisionnement en eau potable.

Ce projet est le fruit du partenariat entre Madagascar et la France dans le cadre du renforcement de la coopération décentralisée, suite à la visite de la délégation conduite par le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa à La Réunion et dans l'Hexagone tout récemment. Afin de concrétiser ce projet, le président de la Chambre haute a accompagné Alain Orriols, le président du Solar Plexus, représentant la sénatrice de La Réunion, Nassimah Dindar, qui plus est la présidente du Groupe d'amitié France-Madagascar, dans la commune rurale de Fihaonana la semaine dernière. Il est à rappeler que ce groupe d'amitié a été mis en place dans le but de renforcer la diplomatie parlementaire entre les deux pays, et ce, au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées à Madagascar.

Remise en marche du château d'eau

A la suite de cette descente sur le terrain, les deux parties ont ainsi convenu de la mise en place d'une centrale solaire qui va permettre d'alimenter en électricité la commune rurale de Fihaonana. « Chaque ménage sera ainsi pourvu de courant sans oublier le développement de l'éclairage public en vue de renforcer la sécurité locale. En outre, le château d'eau à Fihaonana sera remis en état de marche si celui-ci n'a pas été fonctionnel depuis de nombreuses années. Le projet sera réalisable grâce à cette alimentation en électricité de la commune permettant de pomper le forage et d'approvisionner par la suite, en eau potable, la population locale », a évoqué le président du Sénat Herimanana Razafimahefa.

Développement des activités économiques

Et lui d'ajouter que la réalisation de ce projet, lié à l'électrification rurale, issu de la coopération entre Madagascar et La Réunion, contribue au développement local de cette collectivité territoriale décentralisée. En effet, cette alimentation en électricité de la commune permet d'assurer la conservation dans des conditions conformes aux normes, des médicaments et des vaccins au niveau du Centre de Santé de Base (CSB 2) sur place. Et ce n'est pas tout ! Les activités économiques nécessitant l'utilisation de courant comme la décortiquerie et la transformation des produits alimentaires et la conservation des produits nécessitant l'utilisation des congélateurs et de réfrigérateurs, seront également développées. Ce qui permettra d'améliorer les sources de revenu des acteurs de développement locaux.

De nombreux projets

Pour sa part, le Maire de la commune rurale de Fihaonana, Andrisoa Radaoroson a montré son entière reconnaissance à ses différents partenaires ayant pris part à la mise en oeuvre de ce projet. « Ce qui va contribuer à notre développement local sans oublier le renforcement de la sécurité grâce à l'électrification de notre localité », selon ses dires. Quant au président de Solar Plexus, Alain Orriols, il a avancé que de nombreux projets seront réalisés à Madagascar.