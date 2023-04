Madagascar: Basketball / Coupe de la Ligue - MB2ALL et COSPN raflent la mise

Après des matches marathon durant les cinq jours de match de poule, les quatre équipes féminines et masculines sont entrées dans la coupe de la ligue à partir des demi-finales.

Chez les dames comme à l'accoutumée et sans surprise, MB2ALL Analamanga a survolé la concurrence en s'imposant en finale sur le score de 71-38 devant les joueuses de GNBC Analamanga. Sans n'avoir encaissé aucune défaite, les protégées de Jean Claude Rakotomalala, président de MB2ALL avec ses trois joueuses de l'équipe nationale ANKOAY 3X3 (Sydonie Marie Erica, Harisoa Muriel Hajanirina, Minaoharisoa Christiane) ont montré qu'elles sont à la hauteur de l'évènement. Ce championnat national féminin première phase est une sorte de répétition générale pour les porte-fanions de Madagascar qui s'envoleront prochainement vers Israël pour chercher la qualification en vue de la coupe du monde de 3x3.

Durant la grande finale, les filles de MB2ALL n'ont aucun souci pour mater leurs adversaires. Le seul souci c'est que Chantiah, l'une de meilleures marqueuses en trois points de MB2AL n'a pas pu jouer faute de blessure. Après le match, Jean Claude Rakotomalala, président de MB2ALL a expliqué que « c'était un match bien dominé par mes joueuses du début jusqu'à la fin. Minaoharisoa Christiane a été la meilleure marqueuse sur le terrain avec ses 15 points. Ce n'est que la première phase, et place maintenant à la préparation de la seconde. L'objectif est de garder le titre entre nos mains. Je félicite les joueurs et le coach car en six matches, nous n'encaissons aucune défaite ».

Relégation

Chez les hommes, les joueurs du Club omnisport de la police nationale ou COSPN Analamanga se sont adjugé la coupe de la ligue masculine devant SBC Vakinankaratra. Les protégés de Richardin Ratsitokana, coach de COSPN ont battu SBC sur le score de 85-51. Un match pendant lequel la bande à Bila, Livio et Arnol a montré tout son talent. La seule défaite de l'équipe du COSPN a été la déconvenue devant l'ASB Itasy. Pour Richardin Ratsitokana, coach de COSPN, il a expliqué que « le championnat national n'est pas encore acquis, notre objectif après la conférence Centre est de préparer l'élite 8, une voie vers le championnat national que nous voulons garder entre nos mains.

En plus, nous allons préparer le BAL ou Basketbal Africa League et nous essaierons d'améliorer le rendement de l'équipe ». Le fait marquant de la conférence Centre a été la relégation du club de COSFA Analamanga et de l'ASB Itasy en N1B. Ces deux clubs ont pourtant leur chance de monter en N1A cette année même car ils pourront se racheter dès le championnat national N1B cette année à condition qu'ils réussissent à terminer dans les deux premières places.