Madagascar: Rugby / XXL Energy Top 20 - Le FTM s'impose avec l'expérience

Une victoire acquise grâce à l'expérience mais une victoire qui tarde à se dessiner. Les rygbymen de FT Manjakaray ont battu les joueurs de l'USCAR sur le score de 40-24 hier.

Un match comptant pour la quatrième journée du championnat de Madagascar de première division masculine de rugby à XV appelé XXL ENERGY TOP 20. Durant les quinze premières minutes, ce sont les joueurs de la Commune Urbaine qui ont le monopole de la balle et dominent la possession. Après quatre minutes de jeu, un joueur de l'USCAR a fait une tentative de drop mais la balle est passée à côté. Ce n'est que partie remise car après un coup de pied de pénalité, Radadatoa a ouvert le score pour l'USCAR et FTM a été mené de 0-3.

Après avoir entré dans leur deuxième souffle, les joueurs de FT Manjakaray ont commencé à trouver leur main et ont dirigé leur première attaque, une attaque bien stoppée par la défense de l'USCAR. Les joueurs de FT Manjakaray ont eu leur première mêlée à la treizième minute mais cela n'a rien donné. Le score a été de 0-3 et le FTM a été toujours mené après 20 minutes de jeu.

Premier carton jaune

Sur un engagement défensif, le capitaine de FT Manjakaray, Lahatra a écopé son premier carton jaune depuis plus de deux ans sur le terrain, synonyme d'une première sortie du terrain depuis qu'il a joué sur le terrain pour FTM depuis ces deux dernières années. La confrontation entre les deux équipes est devenue de plus en plus physique, deux joueurs chacun des deux équipes ont écopé deux cartons jaunes et le match a été interrompu temporairement pendant plus de 2 minutes pour cause de blessure d'un joueur de FTM. Les joueurs de Dakar ont réussi à égaliser 3 partout après 32 minutes de jeu. La délivrance pour FTM est survenue à la trente-huitième minute de jeu par un essai transformé, 10-6, score à la pause.

Après la pause, la bande à Lahatra Ramamonjisoa, capitaine de FTM a montré tout son talent en multipliant des attaques récompensées par des essais. Le score final a été de 40-24. FT Manjakaray caracole en tête du classement provisoire de la poule D et sa place pour entrer dans le top 12 est acquise sans difficulté.

Pour les autres rencontres, SCB de Besarety défait MANG'ART de Manjakaray sur le score de 39-38 tandis que l'UASC a battu JST Ambondrona sur le score de 23-20. Les joueurs de 3FAI Ambalavao ont battu les rugbymen DE FTAT Anosibe sur le score de 24-22.

Résultats des matches

SC Besarety 39-38 MANG'ART Manjakaray

UAS Cheminot 23-20 JST Ambondrona

3FAI Ambalavao 24-22 FTAT Anosibe

FT Manjakaray 40-24 USCAR Commune