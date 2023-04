Madagascar: Assemblée nationale - Les députés d'Ambovombe fument le calumet de la paix

Les députés Jean Michel Henri et Andriasy Philobert Milavonjy enterrent la hache de guerre.

Rivaux de toujours sur la scène politique et ayant une antipathie mutuelle marquée au quotidien, les deux élus de la circonscription d'Ambovombe ont fait la paix samedi. Cette paix du moins affirmée dans les discours successifs des deux parlementaires a été scellée par une étreinte et une embrassade à la tribune du stade d'Ambovombe, devant les habitants de leur district. Soixante-treize autres parlementaires, seize membres du gouvernement, mais aussi Christian Ntsay, Premier ministre, et Andry Rajoelina, président de la République, ont aussi assisté à l'enterrement de la hache de guerre entre Jean Michel Henri et Andriasy Philobert Milavonjy.

Comme affirmés de part et d'autre, cette paix retrouvée entre les deux parlementaires a eu comme catalyseur, le soutien au locataire d'Iavoloha. Comme l'affirme le député Milavonjy, cette paix et cette alliance entre lui et celui qui, en principe, devrait être son ancien rival est un atout majeur pour le Chef de l'État dans le district d'Ambovombe, voir la région Androy.

L'élu affirme, en effet, que "Ambovombe est le district qui compte le plus d'électeurs dans la province de Toliara". Le député Milavonjy explique, du reste, que "jusqu'ici ce qui a divisé les votes dans le district d'Ambovombe, à chaque élection, est que si mon frère questeur de l'Assemblée nationale [le député Jean Michel Henri] tire dans un sens, moi, je tire dans l'autre sens. Aussi, cette année, nous roulons dans le même sens. J'en appelle solennellement aux habitants d'Ambovombe d'en faire autant", lance-t-il.