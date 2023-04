Madagascar: Andry Rajoelina dans l'Androy - Un pipeline de 97 km pour lutter contre le kere

Acquise. Une semaine jour pour jour après sa démonstration de force à Ambositra, Andry Rajoelina réédite son succès populaire, cette fois-ci dans le Sud de la Grande île.

Samedi, le Chef de l'Etat s'est rendu dans le district d'Ambovombe, région Androy, pour lancer les travaux d'installation du grand pipeline d'Efaho visant à résoudre définitivement les problèmes de kere qui perdure depuis 1932 dans cette partie du pays. Il a aussi visité les travaux de réhabilitation de la route nationale 13 reliant Fort Dauphin à Ihosy et inauguré plusieurs zavabita dans l'Androy. A chaque étape de sa visite, le TGV a été accueilli par une foule immense. Tous les événements se sont déroulés dans une ambiance survoltée. Chants, danses, remerciements, cris de reconnaissance et expressions de soutien. Les Zanak'Androy, en particulier et le Grand Sud dans son ensemble, ont exprimé leur soutien inconditionnel à Andry Rajoelina.

Parlementaires, maires, autorités, simples citoyens. Tous ont remercié l'actuel homme fort du pays tout en soulignant que le Sud est une région particulièrement gâtée depuis son accession au pouvoir. A noter que durant cette descente, le président de la République a été assisté par une forte délégation gouvernementale composée de 16 ministres dirigés par le Premier ministre Christian Ntsay et 75 parlementaires élus sous les couleurs de l'IRD et des indépendants. A noter aussi la présence de tous les maires élus dans le Sud, ainsi que plusieurs gouverneurs des régions. Andry Rajoelina a reçu le tsodrano du représentant des Lonaky (chefs traditionnels) du Sud.

Velirano et engagements

Le tout Androy a réclamé la candidature du TGV pour un second mandat. Une demande à laquelle ce dernier n'a pas répondu pour le moment. Les députés Philobert Milavonjy et Jean Michel Henri ont, quant à eux, annoncé qu'Ambovombe donnera le maximum de voix à l'actuel homme fort du pays quand le moment sera venu. Le président Rajoelina ambitionne de changer complètement l'histoire d'Ambovombe et du Sud. C'est ce qu'il a martelé tout au long de son déplacement.

Ce pipeline va mettre fin définitivement au fléau du kere et à la sécheresse qui sévissent dans le Sud depuis plusieurs décennies. Sa construction figure parmi les résolutions prises à l'issue du Colloque pour l'émergence du Sud qui s'est tenu à Fort Dauphin au mois de juin 2021. Tout comme la réhabilitation de la RN13 qui a également été visitée par la délégation présidentielle. Selon les députés d'Ambovombe Philobert Milavonjy et Jean Michel Henri, Andry Rajoelina a réussi à mettre en oeuvre tous ses Velirano et engagements envers la population du Sud. « Je ne trahirai pas le pacte auquel je me suis engagé avec la population du Sud », a-t-il déclaré.

Ce pipeline d'Efaho mesure 97 km. Il débute à Esalo, dans le district de Taolagnaro, région Anosy et se termine à Ambovombe, région Androy. Le projet traverse 60 villages au niveau des 3 districts, à savoir Taolagnaro, Amboasary Sud et Ambovombe et destiné à irriguer les plaines de Sampona, Maroalopoty et Maroalomainty. Sa réalisation est assurée sur financement propre de l'Etat Malagasy. Grâce à ce projet, 460 000 personnes auront accès à l'eau potable au niveau de 60 fokontany, outre les 80 000 ha de terres agricoles qui vont être irriguées.

Par ailleurs, 120 points d'eau destinés au bétail y seront également mis en place. « Donner l'eau c'est donner la vie à la population et développer les régions du Sud », a déclaré le Chef de l'Etat. La RN13, un autre Velirano d'Andry Rajoelina envers la population du Grand Sud est aussi en cours de réalisation. Les travaux ayant débuté au mois de juin 2022, avancent à la vitesse du TGV. Actuellement, la portion Fort Dauphin - Ambovombe dont le terrassement est déjà terminé se fait en 2h30.

Samedi, le Chef de l'Etat a effectué une descente sur les lieux pour constater de visu l'avancement des travaux, notamment au niveau du tronçon de 114 km reliant Taolagnaro à Ambovombe, au PK92 Manambaro et au PK68. La réalisation de ce projet est financée conjointement par l'État Malagasy et la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Tout comme la RN44 à Ambatondrazaka, la RN5A Ambilobe-Vohémar, et l'autoroute Tana-Toamasina, cette RN13 figurera aussi parmi les grands chantiers qui vont marquer le premier quinquennat d'Andry Rajoelina.

Plusieurs réalisations

Désormais, le changement est palpable à Ambovombe. Plusieurs réalisations ont été inaugurées samedi. En outre, le président Andry Rajoelina n'a pas non plus oublié de rendre visite aux mères et jeunes enfants qui bénéficient du projet d'appui alimentaire par l'Office Nationale pour la Nutrition pour y distribuer des repas chauds. Il a aussi inauguré le Centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, regroupant des services d'accompagnement dans les domaines de la santé, le social et un service juridique.

Ledit centre octroie aussi des formations et sensibilisations. Dans le cadre de la mise oeuvre du Velirano 1 sur la paix et la sécurité, le président Andry Rajoelina a aussi inauguré le nouveau bureau de la Direction Régionale de la Sécurité Publique de l'Androy. Le MSP, le Contrôleur Général de Police, Randrianarisoa Fanomezantsoa a annoncé que sur instruction du Chef de l'Etat, le district de Bekily aura aussi un nouveau Commissariat d'ici à la fin d'année. Les enfants d'Ambovombe Androy ont également eu droit à des cadeaux surprises dans le cadre du projet «Shoes box»,initié conjointement par Samaritan's Purse et l'ONG TAK. Le président Andry Rajoelina a conclu sa journée marathon à Ambovombe par un meeting populaire au Stade Andaboly.

Dans un stade archi-plein, le président Andry Rajoelina a déclaré qu' « Ambovombe a longtemps été oublié mais grâce aux infrastructures que nous avons construites, nous allons changer l'histoire de ce district ». Durant cette rencontre, il a remis une ambulance 4x4 au dit district, ainsi que des motos pour les maires de la Région Androy. En outre, une somme de 3 490 000 000 ariary a été distribuée entre les communes du district d'Ambovombe afin de soutenir les actions de développement au niveau local. Chaque commune a ainsi reçu entre 250 à 400 millions d'ariary. 469 maîtres FRAM, nouvellement recrutés en tant que fonctionnaires, ont également reçu leur contrat de travail.