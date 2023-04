Madagascar: Football - Sitraka Andriambolanoro rêve d'intégrer les Barea A

D'Antafana à Toamasina au FC Giroud de Toulouse, Sitraka Andriambolanoro Danielson joue toujours au football. Sélectionné au sein des Barea U23, il a joué avec l'équipe malgache au tournoi du DOM-TOM CUP en France.

A 25 ans, du haut de ses 1m78 pour 76 kg, son rêve le plus fou est de jouer avec les Barea A. Comme tous les joueurs de football du monde entier, son rêve est qu'un jour, il puisse intégrer la sélection nationale. « Mon rêve, c'est de devenir joueur au plus haut niveau et d'être sélectionné avec la sélection A », nous a-t-il confié. En 2021, il a été appelé avec la sélection des Barea U23 préparant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U23 et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il n'a pas pu disputer les matchs éliminatoires en raison déjà de l'âge et de la concurrence au niveau de son poste. Sitraka, lui, a commencé à jouer au football depuis tout petit à Toamasina avec Antafana jusqu'en U13 en 2011 avant de rejoindre Olive Vert en 2012. C'est en regardant les vidéos de l'international brésilien, Ronaldinho qu'il a commencé à aimer cette discipline. Puis, en 2013, il s'est installé en France où il participé au Mondial Pupille de Plomelin avec Ajesaia.

Au début, il évolue au poste d'attaquant, mais, actuellement, il est défenseur. « Depuis, les U17, je joue en tant que défenseur avec l'AS Colomier de Toulouse. Maintenant, je suis avec le FC Giroud de Toulouse et ce depuis 2020 », nous a-t-il expliqué. Il est très attaché à ses origines malgaches et ne rate aucun événement lié au football de la Grande Ile. Il participe régulièrement à la Rencontre Nationale Sportive (RNS) et cette année, à Vichy, il était avec l'équipe de l'ASGM 91. Sa formation a été éliminée en demi-finale de la compétition. En 2019 et 2022, il faisait partie des joueurs ayant disputé le tournoi DOM-TOM Cup où Madagascar est invité. « C'est une fierté de représenter son pays. J'aimais bien l'ambiance qui régnait au sein du groupe. Il y a le niveau car il y a pas mal de joueurs évoluant en national », a-t-il continué.

Aider les autres

Il a fini sa formation en animateur social et dans le cadre du football, il suit une formation d'entraîneur où il commence à s'occuper des petits. « C'est une activité bénévole, je coache les U9 et U10. Je ne compte pas faire carrière comme entraîneur, mais, juste j'aime aider les enfants et les autres, c'est la raison pour laquelle, je le fais actuellement ». Son emploi du temps est très chargé avec le travail, le football et toujours le football. « Je travaille uniquement dans la matinée du lundi au vendredi. Je prends un petit repos l'après-midi, les mardis et jeudis soir, je suis les entraînements avec mon club, les mercredis après-midi, je coach les jeunes U9 et U10 et le samedi, c'est le jour du match ». La passion du football en est très grande pour Sitraka, et malgré son emploi du temps très chargé, il ne compte pas encore lâcher les crampons d'ici là.