Madagascar: Construction scolaire en zone rurale - L'appel d'offres du PAEB relancé

Un appel d'offres pour la deuxième phase du Projet d'Appui à l'Education de Base (PAEB) est actuellement ouvert.

Ce projet de l'Etat malgache, financé par l'Association Internationale de Développement et le Partenaire Mondial pour l'Éducation à hauteur de 100,7 millions USD, prévoit dans sa composante 2 la construction de 800 salles de classes dans des zones enclavées présentant un taux d'achèvement scolaire très faible ainsi que l'installation de points d'eau et la construction de latrines dans les environs immédiats de l'école.

L'objectif du projet : améliorer l'accès des élèves à l'école dans des zones encore dépourvues de toutes infrastructures scolaires, puisque les enfants sont plus motivés à venir à l'école dans une infrastructure plus accueillante et adaptée.

20 Cisco de 11 régions de la Grande Île ont ainsi été sélectionnés pour bénéficier du projet après enquête et réception des demandes émanant des communautés locales intéressées. C'est cette approche communautaire justement qui fait sa particularité : le projet attribue au FEFFI ou Farimbon'Ezaka ho an'ny Fampandrosoana ny Fanabeazana Ifotony, une association locale de parents d'élèves et d »Olobe », la gestion de la construction de la salle de classe, du point d'eau et des latrines. Ainsi responsabilisée, la communauté locale sera plus à même de bien entretenir les infrastructures par esprit d'appartenance.

Dans la première phase du projet, la construction de 400 salles de classe ont déjà été achevées ainsi qu'une grande partie de la deuxième phase visant la construction des 400 salles de classe restantes.

Mais pour mener à bien cette deuxième phase, des appels d'offres seront encore lancés localement au niveau des CISCO bénéficiaires du projet dont Midongy Atsimo, Antanambao Manampotsy, Marolambo, Ankazomiriotra, Manja, Benenitra, entre autres.

Des améliorations ont été apportées aux conditions d'appel d'offres, en raison de l'éloignement des sites qui rend complexe la mise en oeuvre du projet. Parmi elles, la facilitation de l'acheminement des matériaux de construction, à travers une convention de transport à dos d'hommes moyennant salaire, la révision du délai d'exécution, l'application d'une formule de révision de prix, l'octroi d'acompte sur approvisionnement de 15% du contrat...