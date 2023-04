Madagascar: Journée internationale du sport - Célébration en grande pompe à Analakely

De nombreuses personnes sont venues célébrer la journée mondiale du sport au service du développement et de la paix, hier devant l'Avenue de l'Indépendance Analakely.

Environ 3 000 personnes issues du monde du sport ont été réunies devant l'Hôtel de Ville Analakely, hier, lors de la célébration de la journée mondiale du sport au service du développement et de la paix. Des départements ministériels, des instances fédérales ainsi que des clubs de différentes disciplines ont participé à cet événement annuel. La célébration a été organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à travers la journée « Santé, Bien-être et Paix à travers le sport ».

« L'activité physique est un médicament gratuit, qui aide aussi à améliorer la santé mentale, le développement et la croissance des jeunes. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport mais chacun a son rythme », a fait savoir le Dr Laurent Musango, représentant de l'OMS dans son discours. Selon ses explications, l'activité physique permet de promouvoir une bonne santé. Grâce à l'activité physique et au sport, nous pouvons parvenir à éviter certaines conditions physiques comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle et même les cancers.

Plusieurs activités ont été au programme, entre autres, la course autour de l'Avenue de l'Indépendance, le Fit Fight, le zumba, la danse de salon et sportive, la danse africaine, danse orientale et la prestation dodol. « L'objectif est atteint pour cette première édition. Toutes les personnes invitées sont venues répondre à l'appel et il y avait aussi beaucoup de jeunes présents lors de la célébration. De nombreuses personnes ont demandé que l'événement ait lieu plus souvent. Pourtant l'OMS semble prête à promouvoir la santé à Madagascar.

On ne s'arrêtera pas là, on se réunira et on verra tous les programmes. Les régions ne seront pas en reste », à fait savoir Rosa Rakotozafy, Directeur général des Sports. « Je voudrais m'engager auprès de la MJS et du gouvernement malgache pour la promotion de la santé à travers les activités physiques et le sport, de plus je suis prêt à conclure un partenariat avec le ministère pour que ce soit une activité à long terme », a conclu Laurent Musango.