Madagascar: Siteny Randrianasoloniako - Reçu par Benyamin Netanyahou hier à Jérusalem

Deux semaines, presque jour pour jour, après la rencontre entre le président Andry Rajoelina et son homologue israélien, Isaac Herzog, à Jérusalem, c'était au tour de Siteny Randrianasoloniaiko de se rendre dans la Ville Sainte où il a rencontré le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le ministre des Transports Miri Miriam Regev.

Exécutif

Le « Mihava Tour » a mené Siteny Randrianasoloniaiko jusque dans la Ville Sainte où il a été reçu, hier, par le numéro Un de l'Exécutif, Benyamin Netanyahou. C'est effectivement le Premier ministre qui détient les clés du pouvoir - à la fois sur le plan intérieur et extérieur - en Israël où les attributions du président de l'Etat sont principalement honorifiques. Il est réduit à des fonctions protocolaires c'est-à-dire à inaugurer les chrysanthèmes pour ne pas dire à tenir la chandelle comme semble l'être prédestiné l'actuel titulaire du poste surnommé « Bougie ».

Coach

Le centre du pouvoir exécutif se trouve à Jérusalem, à Beit Aghion, dans le quartier de Réhavia où a eu lieu la rencontre entre celui qui détient le record de longévité à la tête du gouvernement en Israël et le candidat potentiel à la magistrature suprême à Madagascar. En effet, cela plus de quinze années dont douze consécutives que Benyamin Netanyahou dirige le cabinet israélien. « J'ai besoin d'un coach de la trempe d'un grand homme d'Etat qui a une longue et riche expérience pour avoir dirigé pendant plusieurs années son pays », dixit Siteny Randrianasoloniaiko. L'iniateur du « Mihava Tour » d'expliquer qu'il veut « éviter de faire des erreurs dans les différentes étapes de son parcours ».

Coopération bilatérale

Concernant la rencontre qui a duré « une trentaine de minutes », le leader du mouvement des T-shirts... jaune n'a voulu rien dévoiler, à sa sortie du bureau du Premier ministre israélien, vers 16 heures (heure malgache). L'entretien s'est déroulé certainement dans la compréhension puisque les deux hommes parlent couramment l'anglais. L'un pour avoir étudié aux Etats-Unis et l'autre, en Afrique du Sud. A peine si on a pu savoir que l'histoire d'Israël et celle de Madagascar ont été abordées. Au même titre que la coopération bilatérale à venir entre les deux pays qui existait déjà du temps de la Première République. Entre autres, dans le domaine de la sécurité. Sans oublier le champ de l'Agriculture notamment à Morondava avec la plantation d'... orange.