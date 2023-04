Gabon: Haut-Ogooue - La jeunesse veut saisir son destin

Si l'avenir appartient à ceux qui savent discerner les illusions avant le coucher du soleil, la Jeunesse altogovéenne veut bien saisir et être le maitre de son propre destin. Cette jeunesse, résidente où de passage à Libreville s'est retrouvée le samedi dernier pour débattre du thème : " Quelle implication de la Jeunesse altogovéenne dans le développement de Masuku autrement ?" .Des débats animés et dirigés par des jeunes leaders, parmi lesquels, Emmanuel Obakamba Ombana.

Les jeunes veulent prendre leur destin en main. Ceux du Haut-Ogooué se sont retrouvés pour débattre d'une thématique qui a permis aux uns et aux autres de donner leurs points de vue sur la question : " Quelle implication de la Jeunesse altogovéenne dans le développement de Masuku autrement ?".

Tout en plantant le décor de cette rencontre entre jeunes, Emmanuel Obakamba Ombana a défini les objectifs de cette messe du donner et du recevoir. Ce rendez-vous où les idées ont permis de faire des propositions, ont eu pour objectif, selon ce jeune leader, de :

Contribuer à susciter chez les jeunes altogovéens, la passion pour le développement de Masuku autrement ;

Edifier la jeunesse sur les enjeux actuels de l'emploi ;

Eclairer le choix des jeunes sur la gouvernance des cinq prochaines années ;

Eclairer sur le choix des futurs dirigeants ;

Veiller à ce que la participation des 20% des jeunes aux postes électifs soit effectif selon la loi no 9/2016 du 5 septembre 2016...

La situation du chômage des jeunes dans le Haut-Ogooué a été abordée avec brio par Vianey Nama et Rondy Okamba, qui eux, ont proposé des pistes de solutions. Pour ces deux jeunes leaders et entrepreneurs, la jeunesse doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle doit oser entreprendre. Ces deux jeunes estiment et soutiennent "qu'ils préfèrent l'échec que l'incertitude. Autrement dit, l'échec est un maitre qui apprend à ne pas échouer".

A la question "pourquoi être jeune autrement" ? Amour Nze Békalé, invité spécial à cette rencontre, a clairement invité les jeunes à rentrer en politique. "Je m'appuie sur la Loi n°9/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'État" rappelle t-il en ajoutant que " la politique est le coeur des décisions".

Aussi riches étaient les débats, aussi bénéfiques étaient les propositions lors de cette rencontre d' échanges entre jeunes altogovéens. Ils ont d'ailleurs salué l'initiative. Le jeune Edgard O. Onkissa croit que "les jeunes doivent apprendre à oser et à se frayer leur propre chemin. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, le leadership et la politique". Audrey Stevie Moulili ne dit pas le contraire lorsqu'elle soutient que "les jeunes doivent se réveiller afin d'assurer et assumer leur place de demain. Ils doivent être leur propre interlocuteurs au sein des instances décisionnelles ".

Emmanuel Ombana Obakamba, ce jeune leader et Expert certifié sur des questions d'Entrepreneuriat Jeune et Emplois Décents près des Organisations Internationales, se réjouit de cet engouement de la jeunesse altogovéenne sur les questions de Développement et surtout de politique. Il serait même approché par certains jeunes du département de la Mpassa pour être leur porte étendard...