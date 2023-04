Gabon: Le Mouvement Mon Gabon salue la vaste opération de sensibilisation de la Cour Constitutionnelle

Les membres du Mouvement Mon Gabon (MMG) ont animé une conférence de presse au cours de laquelle, ils ont tenu à féliciter et à remercier la Cour constitutionnelle pour son action pédagogique et de sensibilisation auprès des populations sur le processus électoral. L'objectif visé par cette institution est de parvenir à des lendemains électoraux consensuels, apaisés et fraternels.

Le Mouvement Mon Gabon (MMG) affiche clairement sa position, celle vise à soutenir les actions du chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba et surtout, les initiatives qui visent à parvenir des lendemains électoraux apaisés. C'est la raison pour laquelle, les membres dudit Mouvement ont félicité et remercié la Cour constitutionnelle. Laquelle avait entrepris une une vaste opération de sensibilisation de tous les acteurs de la société.

Eric-Simon Nzué Obiang, Secrétaire Général du MMG avait, dès l'entame de ses propos, salué les membres de cette institution qui joue un rôle déterminant .Il s'agit d'arbitrer et parfois de censurer les résultats électoraux au terme des échéances électorales. " Nous tenons à féliciter et à remercier la Cour constitutionnelle d'avoir entrepris cette vaste opération de sensibilisation dans l'optique de parvenir à des lendemains électoraux consensuels, calmes et fraternels pour ainsi maintenir et consolider la paix et la cohésion nationale" souligne le SG.

Le Secrétaire Général du Mouvement Mon Gabon (MMG) a également rappelé pour apprécier que la Cour constitutionnelle a tenu à inciter les populations à la responsabilité individuelle et collective. Ce qui pour lui, doivent permettre aux électeurs de maitriser les règles du jeu électoral en République gabonaise.