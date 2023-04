Congo-Brazzaville: Osiane 2023 - Des jeunes Congolais initiés aux métiers du numérique

Dans le cadre de l'organisation du salon Osiane, à Brazzaville, l'association Pratic et Icann, une société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur internet, ont organisé, du 21 au 22 avril, un hackathon au profit de jeunes étudiants congolais. Ce moment d'initiation a permis aux participants de peaufiner leurs connaissances et proposer des solutions dans le domaine du sauvegarde des données numériques.

Les deux jours de partage d'expérience avaient pour objectif de pousser les jeunes à travailler ensemble autour de la notion de la technologie de l'internet. Le résultat a été axé sur la garantie et la sécurisation du système des données numériques.

A en croire le représentant d'Icann, Yazid Akanho, qui a fait office de mentor de ces jeunes, les participants repartis en groupe ont travaillé en synergie sur le thème retenu et chaque groupe a contribué à élaborer un résultat commun. Il a estimé que ces jeunes ont vraiment du potentiel et leur créativité mérite d'être accompagnée. Les participants à cet hackathon ont reçu des certificats de participation.

Pour eux, ce concours d'initiation et de partage a été une expérience intéressante et inoubliable. « Nous étions divisés en groupe et chaque groupe avait une tâche précise. Moi et mes amis, par exemple, avons travaillé sur la sauvegarde et la restauration des données car de nos jours la perte des données est courante, d'où la nécessité de former les jeunes dans ce sens. C'était un moment difficile mais la mission a été accomplie », a expliqué Saraï Bouekassa, une participante.

Les membres de l'équipe de supervision de la formation ont, par ailleurs, détaillé que cet hachathon, intitulé Dnsathon Kindns, a regroupé vingt-cinq jeunes et visait à proposer des solutions innovantes dans le domaine de la gestion des données numériques. « Nous utilisons internet mais peu de gens connaissent le business ou les attaques qui se cachent derrière cet univers. Cette formation a éclairé la lanterne des jeunes sur les atouts et les inconvénients de l'internet », a indiqué Danielle Ouanounga, manager de l'hackathon.

Notons que la septième édition du salon international des technologies de l'information et de l'innovation (Osiane) va se dérouler du 25 au 28 avril, à Brazzaville. Il est organisé, chaque année, par la plateforme Pratic dirigée par Luc Missidimbazi. Elle est baptisée "Kumissa" et se veut être le rendez-vous incontournable des acteurs des technologies de l'information et de l'innovation de l'Afrique centrale et d'ailleurs, en offrant aux participants une panoplie d'activités : conférences, ateliers, formations, challenges, expositions, pitchs...