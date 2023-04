Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Le C.S Funitan mobilise des pratiquants des ARTs martiaux à travers la semaine culturelle et sportive

Le plus grand club de close combat congolais, le Club sportif Funitan, a organisé, du 22 au 23 avril, à Brazzaville, une série d'activités, dans le cadre de la célébration de son programme annuel intitulé « Semaine culturelle et sportive ».

Plusieurs pratiquants des différents styles d'arts martiaux issus des clubs de Brazzaville, Pointe-Noire et Kinkala ont participé au grand rendez-vous de partage d'expérience et d'apprentissage. Ce programme lancé depuis plusieurs années par le C.S Funitan vise la promotion et la vulgarisation du close combat ainsi que des disciplines associées de la fédération. C'était également un moyen de renforcement de la cohésion entre les acteurs des arts martiaux congolais.

« Nous avons l'obligation de travailler et de former les jeunes. Malgré les difficultés, fonçons ensemble car ces jeunes comptent sur nous et l'avenir de nos différentes disciplines sportives dépend de notre engagement », a expliqué le moniteur du C.S Funitan, Roland Francis Mahoungou, par ailleurs, directeur technique national de la Fédération congolaise de close combat et disciplines associées.

Organisée durant deux jours, cette activité a commencé par un moment de partage d'informations et d'échange entre les pratiquants des arts retenus. Il s'est agi d'une journée porte ouverte qui s'est déroulée au centre de Gothia, à Mfilou. Les représentants des sports comme le kyuk sul, le tonfa, le hapkido et le close combat ont fait des exposés sur l'origine, la structuration, la particularité et le développement de leurs disciplines respectives.

Chacun, selon son style et sa pédagogie, a développé les notions ayant trait à son art martial. Au terme des différents exposés, les athlètes, responsables des clubs, parents, dirigeants fédéraux qui ont loué la diversité de ces arts martiaux ont convenu du fait que toutes ces disciplines ont un lien direct avec le continent asiatique. « Nous pratiquons les arts martiaux sans maîtriser leurs origines, la vision des inventeurs et celle de ceux qui les dirigent actuellement. J'ai vraiment salué l'initiative du club Funitan. Nous avons besoin de ce genre de rencontre pour redynamiser et développer ensemble nos projets. Merci beaucoup au moniteur Francis du close combat », a lancé un participant.

Le lendemain, une grande marche sportive, dénommée le parcours du combattant, a réuni les sportifs de tout bord à Brazzaville, en matinée. Partis du centre d'instruction principal de close combat du C.S Funitan (Gothia), les pratiquants et responsables de close combat, kyuk sul, tonfa et hapkido conviés pour la circonstance ont découvert le circuit programmé par le moniteur Francis, instructeur principal du Cercle sportif Funitan.

Tout au long du parcours pédestre, sous un soleil accablant, il y a eu des exercices d'aguerrissement, de rusticité, spécifiques à la doctrine du close combat ainsi que des exercices typiques qui ont été exécutés sur les rails, dans l'eau et sous le pont. Des escalades sur le pont de Mayité aux grimpers de singe dans la forêt de la patte d'oie ont constitué le menu de cette marche sportive.

Après cette phase physique et mentale, dix minutes ont été accordées à chaque discipline pour un cours d'essai et d'initiation. L'ensemble des participants, notamment les hommes et les femmes, jeunes et adultes à la fois, a pu bénéficier d'une notion élémentaire de close combat, de kyuk sul, de tonfa et de hapkido.

Le prochain rendez-vous est pris pour l'année 2024 où, selon les dirigeants du C.S Funitan, le nombre des participants sera multiplié vu l'engouement des Brazzavillois.