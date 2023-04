Congo-Brazzaville: Décentralisation - Un accord-cadre pour la formation des acteurs des collectivités locales

Le ministère délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local a signé, le 22 avril, à Brazzaville, avec l'Institut de formation aux métiers de la ville (IFMV) de France, un accord-cadre de partenariat visant la mise en oeuvre des activités de formation aux métiers et de renforcement des capacités des acteurs du développement local.

Conclu par le directeur de cabinet du ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Antoine Mapangui, et le président de l'IFMV, Brice Arsène Mankou, l'accord a une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Le partenariat porte, en effet, sur la mise en place des formations et d'accompagnement des acteurs des collectivités locales. « Les formations retenues par les parties se dérouleront principalement en République du Congo et pourront être délocalisées au sein du réseau des partenaires de l'IFMV avec l'accord des parties concernées. Les coûts liés à la formation sont partagés entre les parties signataires et les frais pédagogiques sont à la charge du ministère délégué de la Décentralisation et du Développement local. Les formations sont réalisées par module, en présentiel ou par visioconférence », précise le document.

En effet, à travers cet accord-cadre qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, l'IFMV entend mobiliser ses réseaux de partenaires pour assurer une bonne formation des acteurs et animateurs des collectivités locales. « Sans formation, la décentralisation est extrêmement compliquée. Cet accord nous lie dans une confiance réciproque pour que nous puissions, à l'IFMV, dispenser des formations actions au plus près des besoins des agents dans les collectivités locales. Nous savons que faire la formation pour la formation, cela n'a pas de sens. Il faut faire des formations qui vont aller vers des projets-actions pour permettre à la population d'être plus prise en compte par l'Etat », a expliqué la responsable des formations à l'IFMV, Joëlle Gellert.

Le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, de son côté, a rappelé que la formation est au centre des préoccupations concernant l'implémentation réelle de la décentralisation et l'amélioration de la qualité du secteur public. Il compte, entre autres, sur le réseau des partenaires étrangers et locaux de l'IFMV dont l'Ecole nationale d'administration publique de Canada et l'Ecole nationale d'administration et de magistrature de Brazzaville pour booster un volet important de la décentralisation : la formation. « Souvent, dans le monde, on a beaucoup d'accords mais je vous exhorte à mettre en oeuvre très rapidement celui-ci, pour qu'il ne soit pas un accord de trop. Il faut que cet accord soit du concret, un accord qui va véritablement être une référence en ce qui concerne la formation des acteurs, des animateurs des collectivités locales », a-t-il exhorté.

Notons que la signature de cet accord-cadre est la concrétisation de l'une des recommandations du Forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation, organisé en mars dernier à Brazzaville. Le démarrage du premier module est annoncé pour septembre prochain. « Nous allons mobiliser les cadres, les agents, le personnel des services municipaux qui vont faire partie de la première vague ou promotion de l'accord qui nous lie », a conclu Juste Désiré Mondelé.