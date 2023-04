Afrique: CAN 2024 - Macky Sall engage le défi de la « remontada » !

Le président Macky Sall a exprimé la volonté de voir le Sénégal, ajouter, d'autres trophées de Coupe d'Afrique des nations au palmarès du Sénégal. Le Chef de l'Etat qui s'est confié ce samedi à la TFM, a exprimé le souhait et demandé au sélectionneur Aliou Cissé et la Fédération sénégalaise de football d'engager le défi la «remontada » qui permettra au Sénégal de rattraper le temps perdu lors des deux prochaines éditions.

Président Macky Sall souhaite étoffer le palmarès du Sénégal avec d'autres trophées continentaux lors des deux prochaines Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se dérouleront en Côte d'Ivoire en 2024 et en 2025 dans un autre pays qui sera désigné. Le chef de l'Etat qui s'est exprimé lors d'un entretien sur la TFM pense à une «remontada » qui, selon lui, devra permettre au football sénégalais de rattraper le temps perdu.

« On a attendu pendant longtemps une victoire en Coupe d'Afrique. Le Sénégal est passé par tous les chemins pour décrocher le trophée. Aujourd'hui, nous avons remporté notre premier. J'ai dit à Aliou Cissé et à Me Augustin de rattraper le temps perdu et de combler le retard. C'est à dire la remontada lors des trois prochaines CAN à savoir celles de 2023 en Côte d'Ivoire et de 2025.

Ce qui nous permettra d'accrocher les trois étoiles », a-t-il déclaré. Ce qui, selon le chef de l'Etat, est mérité au vu de la place actuelle du football sénégalais en Afrique mais aussi des moyens que son gouvernement avait investi pour le football dans le pays. «C'est parce que nous le méritons au regard de la place du Sénégal dans le football africain. Mais aussi que nous avons mis les moyens qui s'imposent.

C'est l'occasion de féliciter ceux qui évoluent dans le milieu du football notamment les écoles de football et les Académies. Tout cela traduit les actions que nous menons en direction des jeunes », soutient-il